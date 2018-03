Kukiz: Ukrócę kombinacje, choćbym miał stracić klub

"W najbliższym czasie przyjrzę się dokładnie wydatkom posłów Kukiz'15 z publicznych pieniędzy" - zapowiedział na swoim profilu na Facebooku lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.

Kukiz odniósł się w ten sposób do sprawy posła Bartosza Józwiaka, opisanej przez "Fakt". Dziennik napisał, że Józwiak wynajmuje mieszkanie za publiczne pienišdze od pracownicy swojego biura. Poseł tłumaczył, że mieszkanie "wynajšł uczciwie", a "cena jest korzystna". "Fakt" sugerował też, że posła i jego asystentkę łšczy intymna relacja - czemu obydwoje zdecydowanie zaprzeczyli.

"Z całš pewnoœciš wynajmowanie mieszkania od osoby bliskiej (i nieważne, czy to 'kochanka' czy po prostu przyjaciółka) za publiczne pienišdze jest dla mnie sprawš moralnie wštpliwš" - napisał na FB Kukiz.

Lider Kukiz'15 podkreœlił, że politycy tego ugrupowania "nie mogš korzystać z luk prawnych" lecz "takie luki likwidować" skoro "walczš z potwornymi przywilejami władzy".

Kukiz zapowiada następnie, że jeœli w wydatkach posłów Kukiz'15 znajdzie coœ co budzi wštpliwoœć etycznš "to zobowišżę ich do natychmiastowego zaprzestania korzystania z tego typu 'udogodnień'".

"Jeœli będzie jakiœ sprzeciw to droga zostanie jedna - wyjœcie z klubu" - dodaje Kukiz.

Polityk zapowiada, ze będzie "ukrócać kombinacje" nawet, gdyby "miał stracić Klub Parlamentarny".

"Bo nie wynik wyborczy jest zwycięstwem a przywrócenie Sejmowi i politykom godnoœci i honoru a Obywatelom elementarnej sprawiedliwoœci i uczciwoœci" - podsumowuje.