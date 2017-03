Kukiz: Młodzi wrócą po Brexicie i wzniecą rewolucję

Zdaniem Kukiza Brexit paradoksalnie będzie dla Polski korzystny. Jak przewiduje lider Kukiz'15, spowoduje on masowy powrót Polaków z Wielkiej Brytanii.

Mają to być ludzie, którzy poznali "normalny ustrój polityczny" i nieobciążeni w nim potężnymi, takimi jak w Polsce, podatkami. Według Kukiza po powrocie do Polski mogą oni wzniecić rewolucję, która ma szansę doprowadzić do zmiany ustroju na "pro-obywatelski, podobny do ustroju brytyjskiego".

- To uczestnicy rewolucji, mającej doprowadzić do odzyskania godności przez obywateli i państwo, w którym mogą zarabiać pieniądze i nie płacić haraczy w postaci podatków -mówił Paweł Kukiz.

Ocenił, że jakaś część tych, którzy po Brexicie wrócą, to na pewno wyborcy jego ugrupowania.

