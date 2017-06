MON zapewnia: Nie mamy nic do ukrycia ws.samolotu dla VIP-ów

Kownacki w swoim wystąpieniu przekonywał, że czarter embraerów - już po katastrofie smoleńskiej - kosztował 300 mln złotych, za co można kupić jeden średni samolot, lub półtora samolotu typu Gulfstream. “Nie wiem dlaczego tak usilnie próbowaliście wypożyczyć samoloty, a nie je kupić. Nie wiem dlaczego tak robiliście” - zwrócił się do polityków Platformy obecnych na komisji. “My nie mamy nic do ukrycia” - powiedział Kownacki na samym początku swojego wystąpienia.

Polityczny i prawny spór o przetarg na samoloty trwa od wielu tygodni. Kownacki zapewniał, że “nie ma tu w tym postępowaniu dr Berczyńskiego”, a gdyby nie decyzja MON o wyborze samolotów średnich 737-800, to proces zakupu spóźniłby się o kilka lat. Zgodnie z wymaganiami MON, samolot średni musi być konstrukcją w użytkowaniu co najmniej o 3 lata. To sprawia, że nowe konstrukcje Boeinga (wersja MAX 737) oraz Airbusa ( NEO) byłyby dostępne dużo później dla polskiego wojska. Dlatego zdecydowano o wyborze z wolnej ręki dwóch dostępnych samolotów Boeinga w wersji 737-800NG, które Boeing zarezerwował w produkcji dla Polski. Obszerną techniczną prezentację wygłosił płk Marciniak z Inspektoratu Uzbrojenia, który tłumaczył m.in. dlaczego konstrukcja Boeinga spełniała wymogi MON.

Samoloty nowe od Boeinga pojawią się w Polsce ok 2020 roku. Dużo wcześniej - już w czerwcu - pojawi się pierwszy mały samolot typu Gulfstream 550. Jak zapewniał Kownacki, ten samolot zacznie służbę późną jesienią tego roku. Łącznie Polska będzie używać 2 samoloty Gulfstream 550 i trzy Boeing 737. “Chcieliśmy zrealizować zadanie, które zostało zaniedbane przez 8 lat” - powiedział Kownacki na koniec.

Kownacki odniósł się też do tego, co w trakcie jego przemówienia napisał Tomasz Siemoniak, siedzący kilka metrów dalej na posiedzeniu komisji. Siemoniak napisał: “Żenujące, że żołnierze z MON na komisji zostali zmuszeni do prezentacji dezawuującej konkurencję jedynej słusznej ofert“. Jak odpowiedział Kownacki: “Gdyby to zrobił inny polityk opozycji, to bym rozumiał co pan napisał, ale to zrobił minister obrony narodowej. Formułowanie zarzutów o korpucję, o zmuszanie żołnierzy z ust byłego ministra obrony narodowej nie powinno paść”.