Światowy Kongres Żydów zadowolony z nowelizacji

Światowy Kongres Żydów z zadowoleniem przyjął nowelizację polskiej ustawy o IPN - wynika z komunikatu podpisanego przez jego przewodniczącego Ronalda S. Laudera.

"W ostatnich miesiącach wyraziłem, między innymi w bezpośrednich rozmowach z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Morawieckim, nasz głęboki sprzeciw wobec tego prawa, które prowadzi do niezaprzeczalnego zaciemniania historii i podważa demokrację" - napisał Lauder.





Czytaj także Ekspresowa nowelizacja ustawy o IPN. Bez dyskusji

Czytaj także Chrabota: Morawiecki naprawia ustawę o IPN

Poniżej dalsza część artykułu

Przewodniczący uzasadniał, że ustawa o IPN sprzed dzisiejszej nowelizacji tłumiła wszelkie rzetelne dyskusje na temat tego, w jakim stopniu Polacy byli współwinni zagłady swoich żydowskich sąsiadów podczas niemieckiej okupacji. "Prawo to stanowiło niebezpieczny precedens, sprzeczny z wartościami, które Polska stara się wspierać i promować"- uważa Lauder.

Przewodniczący podkreślił, że rozumie oburzenie Polaków. gdy słyszą o "polskich obozach koncentracyjnych", nazywanych tak tylko dlatego, że leżały na polskiej ziemi, ale "uchwalanie kary kryminalnej dla tych, którzy takiego określenia używają, w gruncie rzeczy zagraża reputacji Polski i osłabia jej pozycję na arenie międzynarodowej".

Czytaj także Szułdrzyński: Jeden zero dla umiarkowanych

Czytaj także Izraelskie media: Polska zmienia kontrowersyjne prawo

"Polskim naukowcom nie udało się odrzucić tych bolesnych rozdziałów z historii ich kraju" zaznacza Lauder dodając, że wysiłki polskich naukowców nie powinny być dyskredytowane i nie powinno się im utrudniać dalszych badań.

"Edukacja, dialog i obiektywne badania, a nie kryminalizacja, są kluczem do zrozumienia historii i osiągnięcia wzajemnego szacunku między naszymi narodami, których relacje sięgają tysiąca lat" - pisze Lauder.



"Światowy Kongres Żydów z zadowoleniem przyjmuje działania podejmowane obecnie przez przywódców Polski w celu naprawienia tego z natury wadliwego prawa" - kończy Lauder i wzywa do uważnego przeanalizowania wszystkich zapisów, by upewnić się, że prawda historyczna i demokracja są szanowane.