Antypolski spot Fundacji Rudermana zniknął z sieci

Kilka minut po godzinie 21 kontrowersyjny spot Fundacji Rudermanów "I will go to jail" zniknšł z sieci. Zniknšł też ze strony, na której zbierano podpisy pod petycjš dotyczšcš zerwania stosunków między USA i Polskš

Spot Fundacji Ruderman Family, nawołujšcy Stany Zjednoczone do zerwania stosunków z Polskš, zniknšł i z serwisu YouTube, i ze strony neverdeny.org, gdzie zbierane były podpisy pod petycjš do amerykańskich władz.

"W imieniu szeœciu milionów Żydów (ofiar Holokaustu) Stany Zjednoczone muszš zawiesić swoje relacje z Polskš, aż do uchylenia polskiego prawa negujšcego Holokaust" - brzmiał przekaz spotu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Spot, w którym amerykańscy Żydzi powtarzajš "Polish Holocaust" i "I will go to jail" wzbudził oburzenie nie tylko wœród Polaków, ale również wœród Żydów.

Oœwiadczenie wystosowała Ambasada Izraela w Polsce, piszšc o nieakceptowalnej treœci spotu, niezgodnego z prawdš historycznš i uderzajšcego w pamięć ofiar.

Zaprotestował również szef fundacji From the Depths Johnny Daniels: To, co możemy tam zobaczyć, to absolutny brak zrozumienia i przekręcanie tego, co tu się naprawdę dzieje - powiedział.