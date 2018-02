Chrabota: Musimy wyciągnąć rękę

Polska – Izrael: W imię osišgnięć ostatniego ćwierćwiecza trzeba wygasić emocje i rozpoczšć dialog.

„Powstały kryzys musi być zażegnany" – piszš w liœcie otwartym do obywateli Polski liderzy Œwiatowego Kongresu Żydów. Nie mamy wštpliwoœci, że autorzy tego mšdrego, pełnego powagi i szacunku listu majš rację. My także myœlimy podobnie.

Dziedzictwo polskich Żydów to ważna częœć naszej historii i tożsamoœci. Jego brutalnie zerwana przez niemiecki nazizm i komunizm cišgłoœć pozbawiła Polskę i Polaków istotnej częœci wielowiekowej tradycji wspólnej kultury i opartych na tolerancji fundamentów państwa. Dziœ Polska jest inna, ale – co jest dla nas wyjštkowo ważne – to nie jej wina.

Nigdy nie zapomnimy ani nie przestaniemy powtarzać: Holokaust, do którego doszło na terenach przedwojennej Polski, wymyœlono w Berlinie, a przeprowadzili go Niemcy. I to oni ponoszš głównš odpowiedzialnoœć za tę wyjštkowš w historii zbrodnię. Zbrodnię, która pozbawiła Polskę szeœciu milionów obywateli, w tym ponad trzech milionów żydowskiego pochodzenia. Nigdy też nie wymażemy ze zbiorowej pamięci, że niektórzy Polacy przyłożyli rękę do zagłady Żydów. To hańba, w której ujawnianiu i dokumentacji nie wolno nikomu przeszkodzić. Jeœli istnieje w Polsce prawo, które może tę kwestię podważać, należy wykreœlić je z polskiego systemu prawnego.

Ale jest – prócz tego nieludzkiego – jeszcze inne dziedzictwo, o którym wspominajš szefowie Œwiatowego Kongresu Żydów. To ostatnie 25 lat historii Polski niepodległej, podczas których wspólnie, skutecznie odbudowaliœmy relacje między obu narodami. To ćwierćwiecze dostarczyło wielu dowodów szacunku, braterstwa i współpracy na polu kultury, ekonomii czy polityki.

W imię osišgnięć tych 25 lat dziœ przede wszystkim należy patrzeć w przyszłoœć. Wygasić emocje, kwestie sporne oprzeć na twardych podstawach współpracy instytucjonalnej, pożegnać się z ewidentnie wadliwymi regulacjami. Zwłaszcza (o czym piszemy niżej) że ich wejœcie w życie, zamiast łagodzić napięcia, może spowodować eskalację wzajemnych oskarżeń i pretensji. „Chcielibyœmy, by liderzy po obydwu stronach (...) usiedli przy stole" – piszš Ronald S. Lauder i Robert Singer, a my pragniemy dodać, że może to ostatni moment, kiedy jest to jeszcze możliwe.

Rozumiejš to autorzy apelu 50 Sprawiedliwych wœród Narodów Œwiata do rzšdów Polski i Izraela o porozumienie. Dlatego również i redakcja „Rzeczpospolitej", gazety, która kilkanaœcie lat temu zainicjowała walkę z fałszywym sformułowaniem „polskie obozy", apeluje: nie ma innej drogi. Zbyt cenne sš wspólne wartoœci, zbyt cenna œwiadomoœć kolejnych pokoleń. Warszawa musi wycišgnšć rękę. Budujmy porozumienie na prawdzie.

