Peta: Kupujesz psy? Nie możesz być feministką

Organizacja argumentuje to tym, że ludzie, którzy kupujš psy, zamiast je adoptować, popierajš wykorzystywanie seksualne psów, które hodowcy traktujš wyłšcznie, jako obiekt rozmnażania.

„Czy byłaœ kiedyœ nazywana sukš? Suka to oczywiœcie samica psa. NajwyraŸniej ma to być zniewaga. Być może dzieje się tak dlatego, że w kręgach hodowców głównym celem jest wygrywanie konkursów pięknoœci dla psów, a następnie hodowanie samic, aż ich ciała się zużyjš. Jeœli kupujesz psa, finansujesz wykorzystywanie seksualne” - pisze Peta.

Samice psów często zmuszane sš znosić wielokrotne porody, dopóki nie będš fizycznie niezdolne do noszenia szczeništ - twierdzi organizacja. „W hodowlach samice sš więzione w koszmarze podobnym do nielegalnego handlu seksualnego” - pisze Peta w poœcie na swoim blogu. "Ich ciała sš kontrolowane, manipulowane, kupowane i sprzedawane. Wszystko dla korzyœci finansowych handlarzy. Kiedy samice nie sš już przydatne jako stado hodowlane, często sš licytowane, wyrzucane lub po prostu zabijane - dodaje organizacja. "Niestety, podobnie jak w przypadku sprzedawania kobiet, sprzedaż szczeništ także może przynosić zyski” - zaznacza Peta.

Peta podkreœla także, że zachowanie wielu hodowców jest koszmarne. "Hodowcy mogš produkować mniej miotów, ale nadal traktujš samice jako towar konsumpcyjny” - stwierdzono na blogu.

W Stanach Zjednoczonych około szeœciu milionów psów i kotów trafia do schronisk dla zwierzšt. Jedna czwarta z nich pochodzi od hodowców "czystej krwi".

Peta nalega, aby ludzie nie kupowali zwierzšt, a je adoptowali.

"Każdy, kto troszczy się o równoœć i sprawiedliwoœć społecznš, może pomóc zakończyć seksualne wykorzystywanie zwierzšt płci żeńskiej, odmawiajšc wspierania agresywnych hodowców" - czytamy w blogu.

