Południowa Turcja zmieni się w pustynię? "W Stambule będzie 45 stopni C"

Do 2100 roku południe Turcji może zmienić się w pustynię w zwišzku ze zmianami klimatycznymi - alarmuje prof. Levent Kurnaz z Bogaziçi Üniversitesi, uczelni wyższej w Stambule.

Zdaniem prof. Kurnaza, dyrektora jednostki zajmujšcej się na uczelni m.in. problematykš zmian klimatycznych, już w 2050 roku temperatury w Stambule wzrosnš do ok. 45 stopni Celsjusza a poziom morza Marmara podniesie się do poziomu wejœcia do metra w nadmorskiej dzielnicy Kadiköy.

Po 2070 roku, jak alarmuje uczony, we wschodniej częœci prowincji Erzincan przestanie padać œnieg.

Temperatury w południowej częœci Turcji, gdzie obecnie wynoszš one od 38 do 40 stopni Celsjusza, majš podnieœć się do połowy XXI wieku aż do 50 stopni Celsjusza, co może - jak mówi prof. Kurnaz - zrujnować tureckš branżę turystycznš.

Za 20 lat - zdaniem prof. Kurnaza - oœrodki, które dziœ przycišgajš amatorów sportów zimowych mogš stać się atrakcyjnym miejscem na spędzenie letnich wakacji. Z kolei kurorty, które dziœ odwiedzane sš latem, mogš opustoszeć - ponieważ temperatura będzie tam za wysoka.

W efekcie wzrostu temperatury ma dojœć do pustynnienia południowej Turcji - ostrzega prof. Kurnaz.