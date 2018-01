TSUE: przy udzielaniu azylu nie można badać orientacji seksualnej

Osoba ubiegajšca się o azyl nie może zostać poddana testom psychologicznym służšcym ustaleniu jej orientacji seksualnej – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej.

Sprawa dotyczyła obywatela Nigerii, który zwrócił się do organów węgierskim o udzielenie azylu. Motywował to tym, że ze względu na swój homoseksualizm obawia się przeœladowania w swoim państwie. Węgierscy urzędnicy powołali biegłego psychologa, którego ustalenia nie potwierdziły oœwiadczenia o orientacji seksualnej. Na tej podstawie odmówiono azylu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W skardze do sšdów węgierskiej obywatel Nigerii podniósł, że przeprowadzenie testów psychologicznych na potrzeby sporzšdzenia opinii poważnie naruszało jego prawa podstawowe oraz nie pozwalało na ocenę prawdziwoœci jego oœwiadczeń odnoszšcych się do jego orientacji seksualnej.

W czwartkowym wyroku Trybunał Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej stwierdził, że dyrektywa w sprawie warunków nadawania statusu uchodŸcy pozwala organom krajowym, w ramach rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu, na zwrócenie się do biegłego o sporzšdzenie opinii w celu dokładniejszego ustalenia, czy wnioskodawca rzeczywiœcie potrzebuje ochrony międzynarodowej. Jak jednak zaznaczono, że szczegółowe zasady regulujšce sposoby sporzšdzania takiej opinii nie mogš naruszać praw podstawowych zagwarantowanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, takich jak prawo do poszanowania godnoœci człowieka oraz prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Trybunał podkreœlił w tym względzie, że w ramach oceny oœwiadczeń wnioskodawcy odnoszšcych się do jego orientacji seksualnej krajowe organy i sšdy nie mogš opierać swoich rozstrzygnięć wyłšcznie na ustaleniach zawartych w opinii biegłego oraz nie mogš być nimi zwišzane.

TSUE stwierdził ponadto, że wpływ sporzšdzenia takiej opinii na życie prywatne jest nieproporcjonalny w stosunku do tego celu. W ocenie Trybunału owa ingerencja jest szczególnie poważna, gdyż dotyka ona najbardziej intymnych aspektów życia wnioskodawcy.

Wyrok w sprawie C-473/16 F / Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal