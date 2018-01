Polski narciarz zginął w słowackich Tatrach

Do wypadku doszło w Dolinie Żarskiej, gdy dwóch polskich skialpinistów podcięło œnieg i wywołało lawinę, która miała 300 metrów szerokoœci i 200 metrów długoœci

Poniżej dalsza częœć artykułu

Jeden z Polaków został zasypany do pasa, ale zdołał sam wydostać się spod œniegu. Dzięki detektorowi lawinowemu odnalazł kolegę, jednak leżał on pod półtorametrowš warstwš lawiny. Wezwał na pomoc słowackich ratowników. Warunki pogodowe nie pozwoliły im na użycie œmigłowca. Niestety, mężczyzna wydobyty spod lawiny, zmarł. Mimo wysiłków kilkunastu ratowników, nie udało się im przywrócić czynnoœci życiowych 26-letniego Polaka.Słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe przypomina, że we wszystkich obszarach górskich obowišzuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego.