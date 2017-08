Podlasie inwestuje w wędkarzy

Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko-Augustowskie przeznaczy ok. 6 mln złotych na najciekawsze pomysły. W ramach programu można było się ubiegać o dofinansowanie do 250 tys. złotych. Projekty dla samorządów mogły liczyć na 85 procent dofinansowania unijnego, pozostali na 50 procent.Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko-Augustowskie przeznaczy ok. 6 mln złotych na najciekawsze pomysły. W ramach programu można było się ubiegać o dofinansowanie do 250 tys. złotych. Projekty dla samorządów mogły liczyć na 85 procent dofinansowania unijnego, pozostali na 50 procent.Łącznie wybrano 35 projektów. Najwięcej pieniędzy – 3,25 mln złotych otrzymają samorządy, 1,65 mln złotych - prywatni przedsiębiorcy, 700 tys. złotych - firmy zajmujące się rybołówstwem. 600 tys. złotych zostało przeznaczone na ochronę środowiska.Łącznie wybrano 35 projektów. Prezes LGR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie Cezary Cieślukowski mówi, że mimo jedynie 50-procentowej dotacji swoje projekty złożyło wielu przedsiębiorców. Była to największa grupa zainteresowanych środkami unijnymi. - Projektów od przedsiębiorców było dwa razy więcej niż posiadanych przez nas funduszy, dlatego dla wszystkich nie wystarczyło pieniędzy. Dofinansowanie otrzymają najciekawsze - opisuje Cieślukowski. Na liście wybranych jest 11 firm. Jedna z nich wybuduje przystań wędkarską „Trzy jeziora" w Kopanicy w gminie Nowinka, inna chce zainwestować w rozwój pensjonatu w Augustowie poprzez utworzenie miejsc noclegowych i wprowadzenie nowego produktu kulinarnego. Jeden z przedsiębiorców chce rozwinąć swoje gospodarstwo rybackie poprzez uruchomienie sklepu rybnego w Wiżajnach. Najwięcej pieniędzy LGR przeznaczyła dla samorządów, samorządowych placówek i organizacji pozarządowych. Dofinansowanie otrzyma 17 instytucji. I tak – Stowarzyszenie Małoraczkowiacy znad Rospudy wybuduje świetlicę-stanicę wodną nad Rospudą na użytek publiczny. Gmina Wiżajny zdobyła pieniądze na zagospodarowanie plaży nad jeziorem Wiżajny. Z kolei gmina Płaska wybuduje infrastrukturę turystyczną na plaży gminnej w Jazach i plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Płaskiej. Wśród projektów, które mają przyczynić się do ochrony środowiska, trzy wybrane dotyczą aktywnego zwalczania kłusownictwa poprzez zakup kamer, dronów, sprzętu pływającego i innych urządzeń do obserwacji jezior. Dofinansowanie otrzyma także spółka komunalna z Sejn, która wybuduje mały rynek na potrzeby sprzedaży wyrobów regionalnych i ryb. LGR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie dysponuje na lata 2016-2022 trzema milinami euro z UE. Jak podaje Cieślukowski, kolejny nabór wniosków będzie ogłoszony jesienią, natomiast ostatni w pierwszym półroczu 2019 roku. Suwalsko-Augustowską LGR, która ma status stowarzyszenia, tworzy 20 gmin z czterech podlaskich powiatów.