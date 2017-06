Święta muzyki, sportu i wody

Początek lata to tradycyjnie czas zabawy. A w tym roku w stolicy Pomorza i okolicach, wyjątkowo dużo atrakcji. W Gdańsku już 3 czerwca, po raz czwarty ruszył cykl festynów „Wodna kraina zabawy". Podczas imprez, które odbędą się na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 na Chełmie (17 czerwca), w parku przy ul. Zakopiańskiej i Bema na Siedlcach (24 czerwca) oraz w parku im. Ronalda Reagana na Przymorzu (2 września) na gości czekać będzie wiele atrakcji, takich jak karuzela dla dzieci, dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód, przejażdżki quadami, basen z łódkami, kreatywne zabawy z wodą oraz mnóstwo zabaw i konkursów z nagrodami.

– Oprócz sprawdzonych i lubianych zabaw pojawią się nowości. W tym roku będzie to karuzela łańcuchowa, escape room z zadaniami powiązanymi z wodą, basen z łódkami, plenerowa gra w megachińczyka, megadarts, stoisko z tatuażami z henny, kreatywne stoisko balonowe – wylicza Jacek Kieloch, wiceprezes firmy Saur Neptun Gdańsk (SNG), która jest współorganizatorem imprezy. Dzieci będzie zabawiała maskotka SNG – czyli Lolek Kranicki. Poza tym zostanie też rozegrana minigra miejska.

Nauka przez zabawę

Jeśli będzie gorąco, uruchomione zostaną zraszacze, a na specjalnym stoisku pojawi się orzeźwiająca woda z kranu. Uczestnicy festynu będą mogli wziąć udział w teście wody – będą odróżniać kranówkę od wody butelkowanej. Wszystkie atrakcje są oczywiście za darmo. W tym roku pikniki będą trwały po 6 godzin.

– W 2017 roku Saur Neptun Gdańsk obchodzi 25-lecie istnienia, dlatego tegoroczne festyny są dla nas szczególne. Poprzez zabawę promować będziemy picie wody z kranu oraz jej oszczędzanie w warunkach domowych – tłumaczy Guy Fournier, prezes SNG.

Koncerty i żagle

Ale festyny organizowane przez tę firmę to niejedyne atrakcje planowane w Gdańsku. Już 20 czerwca na Stadionie Energa Gdańsk koncert legendy rocka Guns'N'Roses. Dzień później startuje 6. Euro Chamber Music Festival, który potrwa do 2 lipca.

– To święto muzyki kameralnej organizowane od 2012 roku przez Stowarzyszenie Artystów Zdolni do Wszystkiego przy współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury. Festiwal powstał w kontrze do piłkarskiego święta Euro 2012, z myślą o tych, którzy chcieliby nieco odpocząć od stadionów i drużyn. Euro minęło, a festiwal został – mówi Michał Piotrowski z gdańskiego ratusza.

W piątek, 23 czerwca, nie tylko będą otwarte dla pływających kąpieliska morskie, ale rozpoczną się też Regaty NordCUP. – To wydarzenie łączy w sobie niezapomnianą atmosferę, integruje żeglarzy z różnych klas – mówi urzędnik z Gdańska.

24 czerwca w Gdańsku Noc Świętojańska (świętowanie najkrótszej w roku nocy tym razem na folkowo), a pięć dni później BalticSail – coroczny międzynarodowy zlot żeglarski. Odbywa się on w Gdańsku, Halmstad, Kłajpedzie, Karlskronie, Rostocku i Lubece. Gdańska część imprezy – Sail Gdańsk – to święto żagli w historycznym sercu miasta: regaty, parady, koncerty szantowe, a także okazja do zwiedzania jachtów.

Futbol i kolarstwo

Miłośników futbolu zaprasza Gdynia – podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej do lat 21 rozegrane zostaną tu trzy mecze: 17, 20 oraz 23 czerwca. Na Stadionie Miejskim rywalizować będą drużyny grupy B.

A w weekend, 23–25 czerwca, odbędzie się w Gdyni Święto Morza. W programie m.in. pokaz działań antyterrorystycznych i ratowniczych na morzu oraz koncert Męskiego Chóru Szantowego Zawisza Czarny (w piątek).

W sobotę z kolei odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci kapitana żeglugi wielkiej Władysława Grabowskiego, mistrzostwa Gdyni w grę w statki, warsztaty dla rodzin, msza święta w intencji ludzi morza. Poza tym rejsy żaglowcem, sportowe atrakcje dla dzieci.

W ten sam weekend w Gdyni odbędą się mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym. O medale rywalizować będą gwiazdy peletonu, wśród których nie zabraknie: mistrza świata z 2014 roku Michała Kwiatkowskiego, zwycięzcy Tour de Pologne, oraz brązowego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro Rafała Majki czy Katarzyny Niewiadomej, aktualnej wicemistrzyni Europy.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl