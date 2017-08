Najbardziej oblegana psychologia

Na największej lubelskiej uczelni – Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej – największym zainteresowaniem kandydatów (pod względem liczby rejestracji) cieszyły się: prawo, psychologia, finanse i rachunkowość, bezpieczeństwo wewnętrzne, anglistyka, logistyka, informatyka i ekonomia. Najbardziej oblegane pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce były: psychologia (ponad ośmiu kandydatów na jedno miejsce), anglistyka (ponad sześciu kandydatów), jazz i muzyka estradowa, finanse i rachunkowość, lingwistyka stosowana z profilem angielski z niemieckim (ponad pięciu kandydatów), produkcja medialna (blisko pięć osób), biologia ze specjalnością biologia medyczna, iberystyka i prawo (ponad czterech kandydatów).

Na UMCS można jeszcze wybierać z 25 różnych propozycji. Wśród nich są m.in.: matematyka, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, historia, germanistyka, a także chemia techniczna oraz administracja publiczna na Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Dodatkowa rekrutacja zakończy się w drugiej połowie września.

– Na niektórych kierunkach pozostało od kilku do kilkunastu wolnych miejsc. Tak jak co roku, duży ruch w systemie internetowej rejestracji kandydatów odnotujemy we wrześniu, gdy zostaną ogłoszone wyniki poprawkowej matury – mówi Katarzyna Kozielewicz z biura prasowego uczelni.

Katolicki Uniwersytet Lubelski przygotował 2387 miejsc na blisko 40 kierunkach. Najchętniej wybieranymi były: psychologia (specjalność wspieranie jakości życia i specjalizacja biznesu i przedsiębiorczości), prawo, filologia angielska, bezpieczeństwo narodowe, informatyka, sinologia. Najbardziej obleganym kierunkiem była psychologia (4 os./miejsce), sinologia (4 os./miejsce), hispanistyka (trzech kandydatów).

– Bardzo dobry wynik rekrutacyjny psychologii, zarówno jeśli chodzi o liczbę kandydatów generalnie, jak i liczbę kandydatów na jedno miejsce, to już tradycja. W tym roku chętnych do studiowania psychologii zgłosiło się więcej niż w ubiegłym i obserwujemy tendencję wzrostu – informuje Lidia Jaskuła, rzecznik prasowa KUL.

Maturzyści mogą wybrać jeszcze z blisko 30 kierunków na Uniwersytecie Przyrodniczym. Na tej uczelni najbardziej oblegane były medycyna weterynaryjna (dziesięciu kandydatów na jedno miejsce), dietetyka (pięciu kandydatów) geodezja i kartografia (czterech kandydatów).

Politechnika Lubelska przygotowała 38 kierunków studiów, łącznie 1900 miejsc. Rekrutacja trwa na 23 kierunkach. Zainteresowani mogą się starać o przyjęcie na elektrotechnikę, inżynierię biomedyczną, inżynierię produkcji, inżynierię środowiska, inżynierię odnawialnych źródeł energii, edukację techniczno-informatyczną oraz matematykę.

Wszystkie lubelskie uczelnie chwalą się wzrostem liczby zgłoszeń kandydatów w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W chełmskiej PWSZ największą i rosnącą popularnością wśród kandydatów cieszą się kierunki techniczne. Najczęściej wybierana była mechanika i budowa maszyn.

– Te kierunki stanowiły prawie połowę ogólnej liczby zgłoszeń. Kolejnymi kierunkami z największą liczbą zgłoszeń są matematyka, pielęgniarstwo i stosunki międzynarodowe. Tegoroczna rekrutacja przebiega najlepiej w stosunku do ostatnich pięciu lat – podkreśla Krzysztof Ćwiek z działu promocji PWSZ w Chełmie.