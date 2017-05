Poczuj energię Lublina

– Maj i czerwiec to czas, w którym w plenerze świętują studenci, a lubelskie życie kulturalne zaczyna opuszczać mury instytucji. Rozpoczynamy pierwsze festiwale rozgrywające się na ulicach, mostach, placach i wirydarzach Lublina – mówi Katarzyna Duma, rzecznik prasowa 700-lecia Lublina.

W tym okresie jednym z najważniejszych wydarzeń będzie Noc Kultury (3/4 czerwca), w której w tym roku udział wezmą artyści z zagranicy. W ramach sezonu „Poczuj energię" odbędą się m.in. Lubelskie Spotkania Literackie „Miasto poezji" (31 maja – 3 czerwca), Międzynarodowy Festiwal Renesansu (7–11 czerwca), Festiwal Małych Opowieści (21–24 czerwca), Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto/Open City" (20 czerwca – 20 lipca). Wydarzeniem będzie wystawa „Portret miasta. Lublin w malarstwie i grafice 1618–1939", której wernisaż odbędzie się 29 czerwca na Zamku Lubelskim. Zaprezentowanych zostanie 500 widoków Lublina. We wrześniu wybór 100 z nich będzie pokazany we Lwowie. Na początku lipca na ekrany kin wejdzie też film „Volta" w reżyserii Juliusza Machulskiego. To komedia kryminalna w plenerach Lublina.

Lipiec rozpocznie się Zjazdem Lublinerów (3–7 lipca). To pierwsze od 70 lat międzynarodowe spotkanie żydowskich mieszkańców miasta i ich potomków.

– Lubelskie lato to generalnie sezon wielkich widowisk pod hasłem „Wielkie dzieje się"– zapowiada Katarzyna Duma.

Z okazji 700-lecia Lublina w każdy weekend będą się odbywały wydarzenia specjalne lub rozbudowane edycje festiwali, takich jak Wschód Kultury – Inne Brzmienia (5–9 lipca), Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne (15–21 lipca) czy „Jarmark Jagielloński" (12–15 sierpnia), któremu towarzyszyć będzie Światowy Zjazd Lublinian.

Rekordowo zapowiada się Europejska Konwencja Żonglerska (22–30 lipca) i Carnaval Sztukmistrzów (27–30 lipca), jeden z największych w Europie festiwali tzw. nowego cyrku. – Już teraz mamy zgłoszenia od ponad tysiąca osób z blisko 50 krajów – mówi Jakub Szwed z Fundacji Sztukmistrze.

W sierpniu na dziedzińcu Muzeum Lubelskiego odbędzie się też wielkie widowisko plenerowe pod tytułem „Sen o mieście". To opowieść o kluczowych epizodach z historii Lublina. Pokaz będzie pełen tańca, sztuk cyrkowych, żonglerki i efektów pirotechnicznych. Widzowie obejrzą tam też spektakl plenerowy „Prywatne śledztwo komisarza Maciejewskiego" na podstawie książki „Pogrom w przyszły wtorek" Marcina Wrońskiego.

Sezon „Poczuj energię" oraz „Wielkie dzieje się" to kolejny etap obchodów jubileuszu miasta. Pod koniec kwietnia zakończył się cykl wydarzeń pod hasłem „Przeżyj historię", którego celem było pokazanie historii miasta, od czasu jego powstania do współczesności. W ramach sezonu „Przeżywaj historię" odbyło się 12 tygodni tematycznych, 180 wykładów i lekcji historycznych, 4 konferencje, 22 spacery tematyczne, 42 warsztaty dla dzieci, zostało otwartych 16 przestrzeni wystawienniczych. Zdaniem przedstawicieli miasta we wszystkich wydarzeniach udział wzięło 55 tys. odbiorców.

Szczegółowy plan wydarzeń dostępny jest na stronie www.700.lublin.eu