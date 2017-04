Faworyt inwestorów i specjalistów

Nikt nie przewidywał, że wkrótce boom w usługach dla biznesu, w tym w usługach IT, radykalnie zmieni mapę inwestycyjną Polski, a wraz z nią pozycję i wizerunek kilku miast, na czele z Wrocławiem, Krakowem i Trójmiastem. Dzisiaj do przeprowadzki do Wrocławia nie trzeba nikogo specjalnie namawiać. Nie tylko zresztą w Polsce, ale i za granicą, skąd specjaliści i menedżerowie ściągają do pracy we wrocławskich centrach SSC/BPO i IT obsługujących klientów z całego świata. Kusi ich rzadkie w powojennej Polsce połączenie historii z nowoczesnością, bliskość gór, atrakcyjna oferta kulturalna miasta, które było w zeszłym roku Europejską Stolicą Kultury i które firma doradcza Mercer umieściła w 2015 r. na światowej liście miast najlepszych do życia.

Rankingowych sukcesów Wrocław zalicza w ostatnich latach sporo. W najnowszym badaniu firmy rekrutacyjnej Antal specjaliści i menedżerowie uznali Wrocław za najbardziej atrakcyjne w kraju miasto pod kątem relokacji, czyli przeprowadzki za pracą. Na stolicę Dolnego Śląska wskazało 39 proc. badanych (drugie w kolejności Trójmiasto wybrało 36 proc. z nich). Nic dziwnego, skoro Wrocław przyciąga coraz to nowe inwestycje dające kolejne miejsca pracy. Według ostatniego raportu Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Wrocław jest jednym z trzech największych w Polsce ośrodków tej branży – z ponad setką centrów usług i ponad 34 tys. pracowników.

W tym roku stolica Dolnego Śląska znalazła się w czołówce najbardziej perspektywicznych lokalizacji w raporcie „Polskie miasta i regiony przyszłości 2017/2018"magazynu fDi (z grupy Financial Times). Wrocław awansował w tym roku z czwartego na trzecie miejsce, chwalony nie tylko za rosnący napływ nowych inwestycji z zagranicy (FDI), ale i za najwyższy w kraju wskaźnik reinwestycji – realizowanych przez działające już u nas firmy.

Stolica Dolnego Śląska awansowała też do światowej ligi miast alfa-beta-gamma w rankingu Globalization and World Cities Research Network, który ocenia znaczenie miast dla globalnej gospodarki, biorąc pod uwagę udział zaawansowanych usług biznesowych.

W najnowszej edycji rankingu Wrocław trafił do kategorii gamma miast, które łączą regiony i państwa z globalną gospodarką (w poprzedniej edycji raportu, z 2012 r., był tam o klasę niżej). Znajomy, który przed laty trafił do Wrocławia, rankingów nie śledzi, ale nie skorzystał z kilku propozycji pracy powiązanej z powrotem do Warszawy.