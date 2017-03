Jak sądzić się ws. naruszenia praw pacjenta

Szczegółowe przepisy w zakresie możliwości dochodzenia roszczeń reguluje również ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 ustawy Kodeks cywilny. W razie zawinionego naruszenia prawa pacjenta do umierania w spokoju i godności sąd może, na żądanie małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej lub przedstawiciela ustawowego, zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez nich cel społeczny. Powyższego przepisu nie stosuje się do zawinionego naruszenia prawa pacjenta do: przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne; informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych; dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia; zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych. Pozew składa się do sądu rejonowego lub okręgowego w zależności treści żądania oraz wartości przedmiotu sporu.

Istnieje także możliwość polubownego rozwiązania sporu bez udziału sądu lub z minimalnym jego udziałem. W myśl ustawy Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r., istnieje możliwość zwrócenia się do kierującego placówką medyczną, która udzielała świadczeń zdrowotnych, z pismem procesowym inicjującym postępowanie – zawezwanie do próby ugodowej. Celem niniejszego postępowania jest polubowne załatwienie sporu przed sądem bez potrzeby wytaczania powództwa – jest to tzw. ugoda przedsądowa. Można też zawrzeć ugodę w trakcie procesu tzw. ugodę sądową. O zawezwaniu do próby ugodowej, bez względu na właściwość rzeczową, można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika.

