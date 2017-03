Francja: Benoit Hamon chce stworzyć VI Republikę

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Francois Fillon: W UE potrzebne priorytety i kraje do ich realizacji

Hamon, który według sondaży nie ma zbyt wielkich szans na wejście do II tury przedstawił swój program, z którego wynika, że chciałby "wzmocnić francuską demokrację" przez stworzenie VI Republiki - pisze serwis thelocal.fr. Jego zdaniem dziś obywatele Francji mają coraz częściej wrażenie, że decyzje, które ich dotyczą, zapadają coraz bardziej w oderwaniu od nich samych.

Polityk chciałby przeprowadzenia referendum, w którym Francuzi wypowiedzieliby się na temat propozycji, by cudzoziemcy mieszkający we Francji mogli brać udział w wyborach lokalnych. Hamon chciałby również ograniczenia liczby kadencji prezydenta do jednej, trwającej siedem lat (obecnie prezydentem Francji można być przez dwie pięcioletnie kadencje).

Hamon chciałby również umieścić w konstytucji zapis o możliwości proponowania ustaw lub blokowania ustaw przyjętych przez parlament przez 1 proc. Francuzów posiadających czynne prawo wyborcze. W takim przypadku ustawa byłaby przedmiotem referendum ogólnokrajowego - i tylko zaakceptowana w nim mogłaby wejść w życie.

W kwestiach gospodarczych Hamon nie wyklucza "tymczasowej nacjonalizacji" niektórych przedsiębiorstw i nałożenia na banki dodatkowego podatku od zysków. Środki z tego podatku miałyby być przeznaczone na wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego - a więc świadczenia wypłacanego każdemu Francuzowi bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków. Początkowo Hamon chciał, aby świadczenie te otrzymywał każdy pełnoletni Francuz - dziś proponuje, aby prawo do dochodu podstawowego miał każdy, kto zarabia mniej niż 2200 euro. Hamon proponuje jednocześnie podniesienie płacy minimalnej oraz wprowadzenie podatku od robotów wykorzystywanych w przemyśle - środki z tego podatku miałyby trafiać na specjalny fundusz przeznaczony na przekwalifikowanie pracowników.

Hamon chce promować francuski biznes - proponuje, by 50 proc. zamówień rządowych trafiało do małych i średnich firm znajdujących się we francuskich rękach.

Polityk zapowiada również zatrudnienie 40 tys. nowych nauczycieli i ograniczenie liczby uczniów w klasach szkół podstawowych do 25. Hamon chce także zatrudnić dodatkowo 5 tys. policjantów i podwyższyć wynagrodzenia tym funkcjonariuszom, którzy pracują w szczególnie niebezpiecznych dzielnicach.

Socjalista chce legalizacji marihuany i stworzenia państwowych punktów dystrybucji tego narkotyku, który nie byłby dostępny dla niepełnoletnich. Opowiada się również za prawem do eutanazji.

W kwestii polityki zagranicznej Hamon zapowiada uznanie państwa palestyńskiego.