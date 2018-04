Syryjczyk od miesiąca na lotnisku. "To nie moja wojna"

Na lotnisku w Kuala Lumpur w Malezji od ponad miesišca przebywa 36-letni Syryjczyk Hassan al-Kontar. Mężczyzna nie może wyjechać z powodu ograniczeń nałożonych na obywateli jego kraju. Z powodu wojny do kraju wracać nie zamierza.

Hassan al-Kontar wyjechał z Syrii w 2006 roku, aby uniknšć wojska. Rozpoczšł pracę w Zjednoczonych Emiratów Arabskich i jego spokojne życie zakończyło się po wybuchu wojny domowej w Syrii w 2011 roku.

Mężczyzna w 2016 roku stracił pozwolenie na pracę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i wyjechał do Malezji. Stamtšd chciał przedostać się do Ekwadoru, jednak nie został wpuszczony na pokład samolotu.

Syryjczyk próbował póŸniej wyjechać do Kambodży, ale również tym razem zakończyło się to niepowodzeniem. Jego paszport został zabrany, a urzędnicy poinformowali go, że niektórzy Syryjczycy mogš zostać odrzuceni, gdy nie spełniajš rzšdowych "wymagań".

Al-Kontar wrócił na lotnisko i przebywa tam od 7 marca. Władze Malezji nałożyły na niego karę za przekroczenie przekroczenie terminu wizy turystycznej. Od tego momentu nie mógł opuœcić lotniska, bo miał zakaz wstępu do kraju.

O swojej sytuacji opowiada na Twitterze. W internecie regularnie pojawiajš się nagrania w lotniska.

- Desperacko potrzebuję pomocy. Nie mogę dłużej mieszkać na lotnisku. Niepewnoœć doprowadza mnie do szaleństwa - powiedział w rozmowie z BBC.

- Nie wiem co robić, nie mam nikogo, kto mógłby mi doradzić. Uważam, że najgorsze dopiero nadejdzie - dodał.

Syryjczyk powiedział, że powrót to kraju nie wchodzi w grę. - Nie chcę brać udziału w walkach, nie chcę nikogo zabijać, nie chcę też być zabity. To nie moja wina - powiedział.

Mężczyzna żywi się posiłkami dla pasażerów. Z pomocš przychodzš również pracownicy lotniska. Swoje ubrania pierze w publicznych toaletach. - Prysznic biorę po północy, gdy na lotnisku jest mniej ludzi - opowiada.

Sprawę Syryjczyka monitoruje Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw UchodŸców