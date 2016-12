Stolica solidarna z Berlinem

W środę mieszkańcy Warszawy będą mogli się wpisać w księdze kondolencyjnej wyłożonej w ambasadzie Niemiec.

Polacy solidaryzują się z rodzinami ofiar, które zginęły w poniedziałkowy wieczór, gdy rozpędzona ciężarówka na polskich numerach wjechała w tłum ludzi podczas świątecznego jarmarku.

Zginęło wówczas 12 osób, a 48 innych zostało rannych. Jedną z ofiar jest polski kierowca spod Gryfina 37-letni Łukasz U.

- W związku z zamachami terrorystycznymi, które miały miejsce w Berlinie, zarząd PGE Narodowego na znak solidarności z poszkodowanymi podjął decyzję o wyświetleniu na elewacji areny napisu - mówi Monika Borzdyńska, rzecznik PGE Stadionu Narodowego.

Już dziś pod ambasadą Niemiec mieszkańcy stolicy składali kwiaty i zapalali znicze. Warszawiacy zbierali się też tam, by w ciszy uczcić pamięć ofiar.

W środę każdy będzie mógł się wpisać do księgi kondolencyjnej wystawionej w budynku ambasady Niemiec przy ul. Jazdów 12.

Będzie ona wystawiona od godz. 10 do 12 i później od godz. 14 do godz. 16. Wpisać do księgi będzie można też w piątek, 23 grudnia w godz. 10-12.