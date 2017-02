Warszawa: W zoo wycięto topole rosnące przy alei głównej

W Warszawie trwa wielka wycinka drzew. Wczoraj pisaliśmy o likwidacji skweru pod urzędem dzielnicy Śródmieście, a dziś okazuje się, że wycięto też drzewa w głównej alei zoo.

"Pod topór poszły kilkudziesięcioletnie drzewa. Podobno to związane z 'modernizacją'. Od razu dementujemy: ustawa Szyszki w tym przypadku nie ma nic do rzeczy. To nie teren prywatny, na wycinki musiało zgodzić się miasto" – poinformował na Facebooku, Jan Mencwel, szef stowarzyszenia "Miasto Jest Nasze".

Tę informację przekazano kilkaset razy dalej. Jest ona często komentowana. "Oni wszyscy wpadli w jakiś amok" – pisze jeden z internautów.

Inny pyta: "Czy to nie jest decyzja władz zoo? Czytałam gdzieś o rewitalizacji, nie wiedziałam że to tak ma wyglądać. Czy gdzieś są dostępne jakieś wyjaśnienia logiczne wytłumaczenie? Nie wiem co drzewa przeszkadzają w takim miejscu?".

Do sprawy odniósł się Michał Olszewski, wiceprezydent stolicy. Na swoim profili na Facebooku napisał, że pozbywanie się starych drzew w zoo nie ma nic wspólnego z nowym prawem, a było planowane od kilku lat.

- Posadzone w latach 50-tych topole w warszawskim zoo są w bardzo złym stanie. Tylko w ubiegłym roku mieliśmy ponad 10 wykrotów, które o mało co nie doprowadziły do tragedii – tłumaczy wiceprezydent Olszewski.

Podkreśla, że drzewa, które usunięto miały wskazania do wycinki już od kilku lat. - Dlatego od kilku lat sukcesywnie dosadzamy nowe drzewa na terenie zoo. Tylko w ubiegłym roku posadziliśmy ponad 200, w tym - świerki, dęby szypułkowe, brzozy, lipy, buki, daglezje – wylicza Michał Olszewski.

Dodaje, że celowo dobierane były gatunki nie tylko rodzime, ale również bardziej odporne na zmieniające się warunki atmosferyczne.

Wiceprezydent zapewnia, że drzewa w dobrej kondycji będą przesadzane w inne miejsca na terenie ogrodu.

Zdradza też, że w ramach obecnych prac na tym terenie posadzonych zostanie 436 nowych drzew i 17 291 sztuk krzewów, a ich sadzonki będą już duże. Drzewa będą miały obwód 25-30 cm, a wysokość 5-6 m.

- W przeciwieństwie do wielu innych przypadków, z jakimi ostatnio mamy do czynienia prace w zoo prowadzone są na podstawie decyzji konserwatora zabytków – zapewnia wiceprezydent Olszewski.

Podkreśla, że nowe drzewa, które trafią do alei głównej to klony i graby pospolite, zwłaszcza te ostatnie bardzo dobrze się sprawdzają się na Bulwarach Wiślanych. - Wszystkie prace związane z wycinką oraz pielęgnacją drzew są prowadzone poza sezonem lęgowym ptaków – dodaje wiceprezydent.

W styczniu władze zoo poinformowały o wielkich planach inwestycyjnych m.in. remoncie alei głównej oraz budowę nowego, dodatkowego wejścia do ogrodu od ul. Jagiellońskiej.

- Obecnie cała droga w alei głównej jest podniszczona i powybrzuszana przez korzenie drzew. Dzięki modernizacji aleja stanie się bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych, które poruszają się na wózkach inwalidzkich i dla rodziców z dziećmi – mówił dyrektor ogrodu Andrzej Kruszewicz.

Od strony ulicy Jagiellońskiej pojawi się nowe wejście do zoo z kasą i obrotowymi bramkami. Ta inwestycja pochłonie 700 tys. zł.