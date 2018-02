Michał Olszewski: Pomnik smoleński na pl. Piłsudskiego to gwałt na przepisach

Stołeczny ratusz odwołał się do ministra infrastruktury w sprawie budowy Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej na pl. Piłsudskiego w Warszawie.

Poinformował dziœ o tym wiceprezydent stolicy Michał Olszewski, który był goœciem Radia Zet.

- W pištek wpłynęło odwołanie do ministra infrastruktury. To odwołanie powołuje się właœnie na naruszenie naszych praw jako samorzšdu, który reprezentuje mieszkańców w kwestiach zwišzanych chociażby z pozwoleniami na budowę wydawanymi przez inne organy – tłumaczył wiceprezydent Warszawy.

Zdradził też, że stołeczny ratusz w nadchodzšcym tygodniu złoży kolejny wniosek o ponowne rozpatrzenie tej sprawy z uznaniem stołecznego ratusza jako strony.

- Pracujemy nad innymi œcieżkami walki o to, żeby bronić kompetencji samorzšdu lokalnego, bo sprawa, która dotyczy pl. Piłsudskiego jest precedensem w skali kraju. Jeszcze nigdy administracja rzšdowa nie użyła œcieżki specjalnej, żeby ingerować w kompetencje samorzšdu – tłumaczył prezydent Olszewski.

Przypomniał, że jak po oœmiu miesišcach stanšł pomnik (na Wojskowych Powšzkach - red), był on ewidentnie kontestowany przez drugš stronę.

Dodał, że gdy trzy lata temu stołeczna rada miasta wskazała lokalizację pomnika na rogu ulic Trębackiej i Focha to ona była również kontestowana, a radni PiS nie głosowali za tš lokalizacjš.

- Jest trochę tak, że ktoœ inny trochę wpisuje się w tę politykę, bo po stronie ratusza zawsze była wola, żeby o tym rozmawiać. Natomiast druga strona zawsze próbuje pokazywać, że i tak postawi na swoim – twierdzi wiceprezydent stolicy.

Pytany, czy będzie gest dobrej woli miasta w sprawie lokalizacji pomników smoleńskich na pl. Piłsudskiego odpowiedział, że „do gestów dobrej woli trzeba dochować procedur i zasad demokracji".

- Największš osiš sporu z naszej strony jest to, że łamie się prawa rady miasta do podejmowania decyzji w tej sprawie. To jest wyłšczna kompetencja rady miasta, w każdym mieœcie - tłumaczył wiceprezydent w Radiu Zet.

Przypomniał, że nie prezydent, jak niektórzy mówiš o uporze pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, a to Rada Miasta na podstawie art. 18 podejmuje decyzje i tylko ona ma prawo decydować, gdzie wznoszony jest pomnik. W Radzie Warszawy jest 20 radnych PiS.

Zdaniem prezydenta Olszewskiego Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej na pl. Piłsudskiego powstaje gwałtem na przepisach i na kompetencjach rady miasta, które sš stworzone po to, żeby dać mieszkańcom Warszawy możliwoœć dyskutowania o kluczowych elementach tej miejskiej przestrzeni.

- Dla mnie jest to kompletnie niezrozumiałe, dlaczego gdzieœ tam w zaciszu gabinetu, a nie chociażby na radzie miasta, tego typu decyzje nie mogłyby zapaœć. Decyzja o budowie pomnika zapadła w cztery dni, bez żadnej dyskusji, bez żadnego poddawania go pod krytykę, czy to ma być to miejsce, czy inne – tłumaczył Michał Olszewski.

Podkreœlił, że jeœli tego typu uchwały trafiajš do rady miasta, to nad nimi często toczš się miesięczne dyskusje, dlaczego to jest ta lokalizacja, a nie inna.

Wiceprezydent stolicy dodał, że nigdy nie powiedział, że absolutnie nie, dla lokalizacji pomnika na pl. Piłsudskiego.

– To jest miejsce, które ma swojš okreœlonš funkcję. Rada Architektury, która pracuje przy prezydencie miasta, z którš my konsultujemy lokalizacje pomników, zwraca nam bardzo mocno uwagę na to, że pomniki sš kwestiš bardzo wrażliwš i trzeba je stawiać w takim miejscu, w którym jest jakaœ kotwica – tłumaczył.

I wyjaœniał: w Al. Ujazdowskich upamiętnia się tylko ojców niepodległoœci. Tam stoi pomnik Witosa, tam jest Piłsudski, tam jest Dmowski, tam stanie Korfanty, tam powinien stanšć również Daszyński, tam, mam nadzieję, stanie również pomnik Bitwy Warszawskiej.

- Na Krakowskim Przedmieœciu mamy tylko i wyłšcznie pomniki zwišzane z osobami, które miały bardzo duży wpływ na polskš kulturę: jest Mickiewicz, Kopernik, Prus. Dla pl. Piłsudskiego nigdy nie powiedziano, jakie tam pomniki powinny stanšć – przyznał w radiu zastępca Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Jego zdaniem jest jedna okolicznoœć bardzo negatywna jeœli chodzi o lokalizację pomnika smoleńskiego na pl. Piłsudskiego.

- Plac jest miejscem trochę historycznie pomazanym, w tym znaczeniu, że pomnik lojalistów został postawiony po powstaniu listopadowym na złoœć warszawiaków, żeby upamiętnić tych, którzy byli lojalni dla cara. To się wbija w historycznš dyskusję o tym pomniku i robi się to na siłę. Moim zdaniem to będzie z krzywdš dla tego upamiętnienia – uważa Michał Olszewski.