Biedroń: Nie zamierzam kandydować na prezydenta Warszawy

- Ja już złożyłem deklarację kilka miesięcy temu w tej sprawie i się nie wycofuję. Zamierzam kandydować na prezydenta Słupska ponownie - powiedział Robert Biedroń, dementujšc informacje o możliwym starcie w wyborach w Warszawie.

- Potrzebuje pani mojej zdecydowanej deklaracji? Ja mogę jš złożyć, choć przecież wielokrotnie składałem tę deklarację. Nie zamierzam kandydować na prezydenta Warszawy - mówił Biedroń w Radiu Gdańsk w rozmowie z Agnieszkš Michajłow.

- Te wszystkie spekulacje sš tworzone wokół sondaży. Media majšc jakieœ sondaże nie pytajš przed sondażem, czy ktoœ chce kandydować, czy nie. Po prostu robiš sondaż i coœ sprawdzajš. I w Warszawie zapytano o to, czy miałbym szanse rywalizować na prezydenta Warszawy. I tak się stało, i wokół tego zrobiła się wielka afera. Po raz kolejny powtarzam: nie zamierzam kandydować na prezydenta Warszawy - mówił prezydent Słupska.

Według sondażu, który dla Wirtualnej Polski przeprowadziła w marcu Robert Biedroń zajšłby trzecie miejsce w warszawskich wyborach. "Gdyby był wspólnym kandydatem lewicy i otrzymał wsparcie Ryszarda Kalisza i Adriana Zandberga, miałby dokładnie takie samo poparcie co Patryk Jaki i drugie miejsce" - podkreœlała WP.

- Ja już złożyłem deklarację kilka miesięcy temu w tej sprawie i się nie wycofuję. Zamierzam kandydować na prezydenta Słupska ponownie i zobaczymy. Mój los w rękach mieszkańców - powiedział Biedroń, który jednak jeszcze niedawno mówił "Docierajš do mnie sygnały, że gdybym wystartował (w stolicy – przyp. red.), to mam szansę na dobry wynik. Deklaruję, że dziœ nie mam planów dotyczšcych startu w Warszawie. Kto wie, co będzie jutro".

W sondażu SW Research dla rp.pl ankietowani byli podzieleni w kwestii tego, czy Biedroń powinien ubiegać się o stanowisko prezydenta Warszawy. Co trzeci respondent był na poczštku marca na "tak", ale taki sam odsetek nie popiera tego pomysłu oraz nie ma zdania w tej kwestii.

Pytany o plany na ewentualnš drugš kadencję w Słupsku, Biedroń w Radiu Gdańsk stwierdził, że nie będzie "uprzedzał pomysłu na kontynuację polityki w mieœcie". - Ale dzisiaj warto powiedzieć, że każdego dnia mojej prezydentury w Słupsku zadłużenie miasta spada o 61 tys. zł. Każdego dnia! Budżet miasta jest większy o 100 mln zł, pozyskaliœmy rekordowš liczbę œrodków unijnych... Sš realne zmiany, jeœli chodzi o sytuację finansowš, rozwój naszego miasta, w porównaniu rok do roku - mówił były poseł Ruchu Palikota.

W œrodę również marszałek Senatu Stanisław Karczewski ogłosił, że nie będzie ubiegał się o stanowisko prezydenta Warszawy.

