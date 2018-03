Procedura MOSS a VAT od usług elektronicznych dla konsumentów z innych krajów UE

Przedsiębiorca, który œwiadczy dla konsumentów z innych państw członkowskich UE usługi w sieci, może wybrać stosowanie procedury MOSS. Wszystkie formalnoœci podatkowe załatwi wtedy w Drugim US Warszawa - Œródmieœcie.

Zanim podatnik zdecyduje się na wykonywanie działalnoœci w zakresie usług elektronicznych, musi najpierw zarejestrować działalnoœć gospodarczš i w niektórych przypadkach być czynnym podatnikiem VAT. Przedsiębiorca, który już prowadzi firmę i chce rozszerzyć swojš działalnoœć o usługi wykonywane elektronicznie, powinien dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w celu uzupełnienia danych o nowy rodzaj działalnoœci. Dodatkowym obowišzkiem przedsiębiorcy jest założenie firmowego rachunku bankowego oraz wybór właœciwej formy opodatkowania.

Bywajš kłopoty z rozróżnieniem

Rozliczenie podatku dochodowego z tytułu usług œwiadczonych przez internet nie powoduje tyle niejasnoœci co rozliczenie VAT.

Definicja usług elektronicznych zawarta jest w art. 2 pkt 26 ustawy o VAT, który odsyła do art. 7 rozporzšdzenia wykonawczego Rady (UE) z 15 marca 2011 r. Zgodnie z rozporzšdzeniem, do usług œwiadczonych drogš elektronicznš, o których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należš usługi œwiadczone za pomocš internetu lub sieci elektronicznej, których œwiadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

W praktyce często trudno odróżnić usługę internetowš od usługi elektronicznej. Dla organów skarbowych œwiadczenie usług wyłšcznie za pomocš internetu lub podobnej sieci elektronicznej nie jest warunkiem wystarczajšcym do zakwalifikowania danej usługi jako usługi elektronicznej. Według interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 grudnia 2016 r. (0461-ITPP2.4512.792.2016.1), „istotne jest wystšpienie łšcznie następujšcych cech œwiadczonych usług pozwalajšcych za uznanie ich za usługi elektroniczne. Sš to: realizacja za pomocš internetu lub sieci elektronicznej, œwiadczenie jest zautomatyzowane, a udział człowieka jest niewielki, ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe (...). Ponadto usługi te nie mogš być objęte wyłšczeniami zawartymi w art. 7 ust.3 ww. rozporzšdzenia". Wspomniane rozporzšdzenie do usług elektronicznych nie zalicza m.in. usług œwiadczonych przez prawników i doradców finansowych, którzy udzielajš swoim klientom porad za pomocš poczty elektronicznej. Usługš elektronicznš nie będzie również zamawianie towarów przez internet i w następstwie otrzymanie towaru w postaci przedmiotu bez możliwoœci jego wykorzystania w formie cyfrowej. W tym kierunku zmierza także orzecznictwo sšdowe. Z tezy wyroku NSA z 26 maja 2017 r. (I FSK 1627/15) wynika, że „w sytuacji, kiedy dostawa (...) ma za przedmiot jego zmaterializowanš postać, umożliwiajšcš spełnienie jego funkcji, (...), a jedynie proces przyjęcia i obsługi zamówienia odbywa się drogš elektronicznš, œwiadczenie takie nie stanowi usługi œwiadczonej drogš elektronicznš".

Trzeba ustalić miejsce œwiadczenia

Dla prawidłowego rozliczenia VAT z tytułu œwiadczenia usług istotne jest ustalenie miejsca ich œwiadczenia, ponieważ od tego zależy miejsce ich opodatkowania. Dla niektórych odbiorców usług elektronicznych zastosowanie majš szczególne procedury dotyczšce miejsca ich œwiadczenia. Według art. 28k ustawy o VAT miejscem œwiadczenia usług elektronicznych na rzecz usługobiorców niebędšcych podatnikami jest miejsce, w którym ci usługobiorcy posiadajš siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Przykład

Prowadzę jednoosobowš działalnoœć gospodarczš w zakresie sprzedaży dostępu do szkoleń on-line. Usługi szkoleniowe dostępne sš po wykupieniu przez nabywcę dostępu do e-szkolenia za pomocš elektronicznych narzędzi. Usługa jest zautomatyzowana, tzn. po potwierdzeniu płatnoœci użytkownik uzyskuje możliwoœć odtwarzania szkolenia. Szkolenie jest transmitowane z wykorzystaniem kamer i łšczy internetowych za poœrednictwem witryny www. Za pomocš strony można kierować pytania do wykładowcy. Użytkownik ma również możliwoœć pobrania dodatkowych materiałów do szkolenia, w tym slajdów prelegenta. Czy takie usługi szkoleniowe sš zaliczane do usług elektronicznych i czy podlegajš procedurze szczególnej dotyczšcej opodatkowania VAT w przypadku, gdy odbiorcami usług sš osoby fizyczne mieszkajšce za granicš?

Usługi szkoleniowe prowadzone w trybie online spełniajš wymogi usług elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy o VAT. Opinię takš wyraził dyrektor KIS w interpretacji z 13 lipca 2017 r. (0115-KDIT1-2-4012.248.2017.2.AW).

Z kolei miejscem œwiadczenia usługi w rozumieniu art. 28b ustawy o VAT, wykonywanej na rzecz usługobiorcy, który jest podatnikiem VAT, jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalnoœci gospodarczej albo stałe miejsce prowadzenia działalnoœci lub w przypadku gdy nie posiada on siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalnoœci gospodarczej, miejsce stałego zamieszkania albo miejsce swojego pobytu. Wobec tego gdy firma szkoleniowa wykona usługę elektronicznš w innych państwach członkowskich na rzecz indywidualnych osób niebędšcych przedsiębiorcami, to musi się zarejestrować w tych państwach jako podatnik VAT-UE i tam rozliczyć VAT.

Ustawa o VAT w rozdziale 6a umożliwia zastosowanie procedury szczególnej tzw. Mini One Stop Shop (MOSS) dla opodatkowania usług elektronicznych œwiadczonych na rzecz konsumentów zamieszkałych za granicš.

Warto skorzystać z ułatwienia

Stosowanie tej procedury nie jest obowišzkowe, ale jest ona ułatwieniem dla przedsiębiorcy, ponieważ nie musi się on rejestrować w każdym państwie członkowskim, w którym œwiadczy usługę elektronicznš. Wszystkie formalnoœci zwišzane z rozliczeniem VAT w krajach członkowskich UE przeprowadzi za poœrednictwem Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Œródmieœcie.

W tym celu przedsiębiorca rejestruje się w ww. urzędzie za pomocš systemu e-deklaracje do procedury unijnej MOSS dotyczšcej rozliczania VAT. Służy do tego formularz VIU-R. W rozliczeniach VAT przedsiębiorca posługuje się tym samym numerem NIP, który został mu nadany wczeœniej przy rejestracji działalnoœci gospodarczej. W przypadku spełnienia warunków do zarejestrowania się w systemie MOSS urzšd potwierdza zgłoszenie w formie elektronicznej, a w przypadku niespełnienia wymogów do zastosowania tej procedury wydaje postanowienie w formie elektronicznej o odmowie przyjęcia zgłoszenia. Na postanowienie to można złożyć zażalenie w terminie siedmiu dni od daty jego wydania. Państwo członkowskie, w którym przedsiębiorca złożył zgłoszenie, a więc Polskę, uznaje się wtedy za państwo identyfikacji.

Ważne terminy

Przedsiębiorca, który rozlicza VAT w procedurze MOSS, ma obowišzek zawiadomić urzšd skarbowy w systemie elektronicznym o każdej zmianie danych wykazanych w zgłoszeniu rejestracyjnym, zmianie działalnoœci objętej procedurš szczególnš i o zaprzestaniu œwiadczenia usług. Musi to to zrobić w terminie do 10. dnia miesišca następujšcego po miesišcu, w którym wystšpiła zmiana.

Przedsiębiorca korzystajšcy z procedury uproszczonej składa w postaci elektronicznej deklaracje VAT na druku VIU-D za okresy kwartalne do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Œródmieœcie w terminie do 20. dnia miesišca po każdym kolejnym kwartale. Z uwagi na to, że cała procedura odbywa się elektronicznie i dostępna jest przez siedem dni w tygodniu, ustawodawca zdecydował, że termin złożenia deklaracji VAT upływa również wtedy, gdy ostatni dzień terminu przypada w sobotę lub inny dzień wolny od pracy. Nie dotyczy to jednak płatnoœci podatku. Liczy się więc – jako dokonana w terminie – płatnoœć zrealizowana następnego dnia roboczego po 20. dniu miesišca następujšcym po kwartale, jeżeli 20. dzień przypada w dzień wolny od pracy.

Zapłata i zwrot

W formularzu VIU-D przedsiębiorca musi wskazać swój numer NIP, dla każdego państwa członkowskiego, w którym VAT jest należny, wartoœć usług elektronicznych, kwotę podatku należnego wraz z podziałem na kwoty odpowiadajšce poszczególnym stawkom VAT oraz stawki VAT. Kwoty podatku należy wykazać w deklaracji w walucie euro i także podatek trzeba wpłacić w euro na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Œródmieœcie. Zwrot nadpłat podatku wynikajšcych z rozliczenia VAT także będš zwracane za poœrednictwem tego urzędu skarbowego. W zwišzku z procedurš szczególnš rozliczania VAT przedsiębiorca musi prowadzić elektronicznie ewidencję wszystkich przeprowadzonych transakcji i przechowywać jš 10 lat od zakończenia roku, w którym œwiadczono usługi elektroniczne.

Trzy lata na korektę

Rozliczenie VAT w procedurze MOSS powoduje, że przedsiębiorca ma trzy lata na złożenie korekty deklaracji liczšc od dnia, w którym przypadał wymagany termin złożenia pierwotnej deklaracji VAT. Po upływie trzech lat przedsiębiorca także może złożyć korektę deklaracji VAT, ale bezpoœrednio do państwa członkowskiego i poza systemem MOSS.

W procedurze MOSS można rozliczać VAT w przypadku kiedy usługi zostały wykonane na terytorium Unii Europejskiej.

CZYTELNICY PYTAJĽ

Porady prawne przez internet

- Œwiadczę usługi doradczo-konsultingowe o specjalnoœci prawniczej. W zakresie swojej działalnoœci wykonuję usługi przez telefon lub przez internet za poœrednictwem poczty elektronicznej. Zapłata za oferowane usługi następuje przelewem na rachunek bankowy firmy, przekazem pocztowym lub za pomocš specjalnego konta PAY PAL. W jaki sposób rozliczyć VAT, gdy odbiorcš usługi internetowej będzie firma zagraniczna lub zagraniczna osoba fizyczna nieprowadzšca działalnoœci gospodarczej?

W myœl rozporzšdzenia unijnego usługami elektronicznymi nie sš usługi prawnicze œwiadczone za pomocš poczty elektronicznej (e-mail). Jednak dla opodatkowania tych usług decydujšce jest również miejsce ich œwiadczenia. Zatem w rozumieniu art. 28b ustawy o VAT, jeżeli usługa zostanie wykonana na rzecz firmy zagranicznej majšcej status podatnika VAT, to podatek z tytułu usługi internetowej będzie musiał być zapłacony w państwie, w którym ten podmiot ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalnoœci gospodarczej albo miejsce zamieszkania.

Natomiast zgodnie z art. 28c ustawy o VAT, w przypadku wykonania usługi internetowej na rzecz zagranicznego podmiotu niebędšcego podatnikiem, przedsiębiorca musi zapłacić VAT w Polsce.

—Lidia Rubińska, Krzysztof Wiesław Żukowski

podstawa prawna: art. 2 pkt 26, art. 28b, art. 28k i art. 130a-130d ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

podstawa prawna: art. 7 rozporzšdzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiajšcego œrodki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej (DzUrz UE L z 2011 r. nr 77/1 ze zm.)