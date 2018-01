Split payment - jakie korzyści daje podzielona płatność

Split payment wchodzi w życie 1 lipca 2018 r. Nie będzie obowišzkowy dla wszystkich podatników. Korzystanie z systemu ma im dać przywileje, np. w zakresie zwrotu i ograniczenia sankcji lub solidarnej odpowiedzialnoœci.

VAT jest najważniejszym Ÿródłem dochodów budżetu państwa, dlatego wielkoœć i stabilnoœć wpływów z tytułu tego podatku jest niezwykle istotna. Ustawodawca zdecydował się więc na wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatnoœci (ang. split payment; ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r., poz. 62). Zmiany zacznš obowišzywać od 1 lipca 2018 r.

Istota split payment sprowadza się do tego, że płatnoœć za nabyty towar lub usługę jest realizowana w taki sposób, że:

- kwota odpowiadajšca wartoœci sprzedaży netto (w całoœci lub w częœci) jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast

- kwota podatku od towarów i usług (w całoœci lub w częœci) jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy – „rachunek VAT".

Mechanizm podzielonej płatnoœci uważany jest za jedno z rozwišzań majšcych na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym, eliminujšc ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem.

Decyzja nabywcy

Uwaga! Split payment znajdzie zastosowanie wyłšcznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B. Rozwišzanie zakłada dobrowolnoœć w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatnoœci (art. 108a ust. 1 ustawy o VAT). Inicjatywę w powyższym zakresie pozostawia się nabywcy towarów lub usług, niemniej jednak skorzystanie przez niego z tej metody rozliczeń będzie oznaczało okreœlone konsekwencje zarówno dla nabywcy, jak i dostawcy towarów lub usługodawcy. Dobrowolnoœć stosowania tego mechanizmu oznacza również, że można jš stosować w sposób wybiórczy, czyli nie każda faktura musi być uregulowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnoœci – nabywca będzie decydował, którš fakturę zapłaci z zastosowaniem tego mechanizmu i wobec którego dostawcy go zastosuje.

Rachunek VAT, o którym mowa powyżej, będzie zakładany przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnoœciowo-kredytowe dla każdego podmiotu posiadajšcego rachunek rozliczeniowy oraz analogiczny rachunek imienny dla celów działalnoœci gospodarczej w SKOK. Nowe przepisy zmieniajšce także ustawę z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz ustawę z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnoœciowo-kredytowych, nakładajš na banki i SKOK-i obowišzek założenia wszystkim podatnikom rachunków VAT. Zarówno sam rachunek VAT, jak i zgromadzone na nim œrodki będš cały czas œrodkami należšcymi do podatnika od towarów i usług. Œrodki zdeponowane na rachunku VAT będš mogły być oprocentowane. Podatnik będzie miał możliwoœć dysponowania tymi œrodkami według swojego uznania, choć na ograniczone cele:

- zapłatę zobowišzania VAT do urzędu skarbowego lub

- zapłatę kwoty odpowiadajšcej kwocie VAT z faktury otrzymanej od swojego kontrahenta.

Organy podatkowe nie będš miały dostępu do tych rachunków ani nie będš mogły samodzielnie dokonywać operacji finansowych na tych rachunkach. Zakładane regulacje mechanizmu podzielonej płatnoœci nie uniemożliwiš przedsiębiorcom dostęp do tych œrodków, wprowadzajš jednak mechanizmy, dzięki którym organy podatkowe majš możliwoœć lepszej weryfikacji, czy podatnik uczciwie rozliczy się ze swoich zobowišzań w VAT.

Na wniosek można uwolnić pienišdze

Przepisy przewidujš procedurę uwalniania œrodków zgromadzonych na rachunku VAT. Podatnik będzie miał prawo do wystšpienia z wnioskiem o dokonanie przelewu œrodków zgromadzonych na jego rachunku VAT na rachunek bankowy tego podatnika prowadzony dla celów działalnoœci gospodarczej. Tak rozumiane „uwolnienie" œrodków finansowych w ten sposób może nastšpić wyłšcznie na wniosek podatnika, który podlegałby weryfikacji przez właœciwe organy podatkowe. W ten sposób „uwalniane" byłyby wyłšcznie „bezpieczne" œrodki finansowe.

Gdy podatnik zdecyduje się na korzystanie z mechanizmu split payment, będzie mógł przy nabywaniu towarów i usług rozliczać podatek od towarów i usług za pomocš rachunku VAT. Oznacza to, że œrodki te będš przekazywane na rachunek VAT dostawcy lub osoby œwiadczšcej usługi (rachunek VAT – rachunek VAT). Ustawodawca przewidział również możliwoœć przekazania œrodków zgromadzonych na rachunku VAT na „zwykły" rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnoœciowo-kredytowej. Wówczas na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego wyda zgodę na przekazanie takich œrodków, w drodze postanowienia. W tym celu należy okreœlić jaka wysokoœć œrodków zgromadzonych na rachunku VAT ma zostać przekazana. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje przedmiotowe postanowienie w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku. Przepisy okreœlajš również sytuacje, w których naczelnik urzędu skarbowego może odmówić wydania takiej zgody. Będzie tak, gdy:

1. podatnik ma zaległoœć podatkowš w podatku – organ odmówi przekazania kwoty w wysokoœci odpowiadajšcej zaległoœci podatkowej w podatku wraz z odsetkami za zwłokę, istniejšcej na dzień wydania decyzji;

2. gdy zachodzi uzasadniona obawa, że:

- zobowišzanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane, w szczególnoœci gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowišzań z tytułu podatku lub dokonuje czynnoœci polegajšcych na zbywaniu majštku, które mogš utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowišzań z tytułu podatku, lub

- wystšpi zaległoœć podatkowa w podatku lub zostanie ustalone dodatkowe zobowišzanie podatkowe.

Co można zyskać

Regulacje o split payment zawierajš również system zachęt dla tych podatników, którzy podejmš decyzję o dobrowolnym stosowaniu mechanizmu podzielonej płatnoœci. W szczególnoœci w przypadku podatników, którzy będš stosować metodę podzielonej płatnoœci, nie będš miały zastosowania regulacje zwišzane ze stosowaniem sankcji, okreœlonych w art. 112b i art. 112c ustawy o VAT, oraz nie będš miały zastosowania przepisy o odpowiedzialnoœci solidarnej okreœlone w dziale Xa ustawy VAT. Płacenie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatnoœci będzie jednš z mocniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej starannoœci zawierajšc transakcję z kontrahentem, co będzie miało bardzo istotne znaczenie dla bezpieczeństwa VAT naliczonego nabywców.

Z kolei odpowiedzialnoœć solidarna w praktyce oznacza, że organ podatkowy może dochodzić zapłaty podatku od wybranego przez siebie podmiotu zobowišzanego solidarnie. W konsekwencji, nabywca będzie solidarnie odpowiedzialny wraz z dostawcš za zaległoœci podatkowe wynikajšce z niewpłacenia podatku w terminie na rachunek urzędu skarbowego, w częœci proporcjonalnie przypadajšcej na dostawę tych towarów. Odpowiedzialnoœć powstanie wówczas, gdy nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku lub jej częœć nie została lub nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Zwrot różnicy podatku

Gdy podatnik zdecyduje się na zwrot na rachunek VAT, wówczas taki zwrot nastšpi w przyspieszonym terminie (25 dni) bez możliwoœci przedłużenia tego terminu zwrotu przez naczelnika urzędu skarbowego celem dokonania jego weryfikacji.

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy VAT, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Według nowych regulacji zwrot podatku może nastšpić na dwa sposoby:

1) zwrot następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku majšcym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnoœciowo-kredytowej,

2) zwrot następuje w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia – na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracjš podatkowš – urzšd skarbowy jest obowišzany dokonać zwrotu różnicy podatku na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni, liczšc od dnia złożenia rozliczenia Zwrot różnicy podatku następuje przy użyciu komunikatu przelewu, w którym urzšd skarbowy wskazuje kwotę odpowiadajšcš zwracanej kwocie różnicy podatku, okres rozliczeniowy, którego dotyczy wniosek o zwrot oraz numer, za pomocš którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Sprzedaż też premiowana

Jednš z zalet stosowania split payment ma być to, że umożliwia on zapłatę zobowišzania podatkowego z tytułu podatku w całoœci z rachunku VAT, i jeżeli zapłata nastšpi w terminie wczeœniejszym niż termin okreœlony dla zapłaty podatku, kwotę zobowišzania podatkowego z tytułu podatku do zapłaty można obniżyć o kwotę wyliczonš według wzoru okreœlonego w przepisach:

n

S = Z x r x

360

gdzie:

S – kwota, o którš obniża się kwotę zobowišzania podatkowego z tytułu podatku,

Z – kwota zobowišzania podatkowego z tytułu podatku wynikajšca z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowišzania,

r – stopa referencyjna NBP obowišzujšca na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku,

n – liczba dni od dnia, w którym obcišżono rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnoœciowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, z wyłšczeniem tego dnia, do dnia, w którym upływa termin zapłaty podatku, włšcznie z tym dniem.

Oszczędnoœci, które można w ten sposób zyskać nie sš duże. Zapłata 10 tys. zł VAT z 10-dniowym wyprzedzeniem pozwoliłaby aktualnie zaoszczędzić 4 zł.

Uwaga! Kwotę, o którš obniża się kwotę zobowišzania podatkowego z tytułu podatku, zaokršgla się do pełnych złotych. ?