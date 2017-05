Zamach w Manchesterze: Relacje świadków

Foto: AFP

- Wydawało mi się, że ktoś przebił ogromny balon - relacjonował moment wybuchu w Manchester Arena jeden z uczestników koncertu Ariany Grande, po zakończeniu którego doszło do zamachu. - Potem nagle tłum rozstąpił się jak Morze Czerwone. Wszyscy rzucili się do wyjścia - dodał cytowany przez "The Guardian" świadek.