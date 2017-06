W środę wszystkie męskie ćwierćfinały Roland Garros

Roland Garros to ostatni wielkoszlemowy stadion bez dachu nad kortem centralnym, ma się to zmienić od roku 2020, ale na razie deszczowe dni torpedują turniej.

W tej sytuacji wszystkie męskie ćwierćfinały odbędą się w środę, w tym ten najbardziej oczekiwany: Novak Djoković – Dominic Thiem. Austriak i Rafael Nadal od początku turnieju sprawiają najsolidniejsze wrażenie. Thiem obok Niemca Alexandra Zvereva (odpadł w Paryżu w pierwszej rundzie) uważany jest za gracza, który już w tym roku może zmienić układ sił w światowym tenisie, pozbawić władzy pokolenie trzydziestolatków. To tym bardziej prawdopodobne, że jego karierą od początku kieruje ten sam trener – Guenter Bresnik, znany jako poważny fachman, który swoich podopiecznych trzyma krótko. Wymaga wielkiej pracy i w zamian ze swojej strony daje to samo.

To z nim na poważnie chciałby się związać Jerzy Janowicz, który po porażce w pierwszej rundzie w Paryżu wspominał nawet o przeprowadzce do Wiednia. Byłaby to świetna decyzja najlepszego polskiego tenisisty. Bresnik pytany, jakie są podstawy sukcesu Thiema, odpowiedział: – Spotykałem tenisistów, którzy dodatkową godzinę treningu traktowali jako karę, dla Dominika to nagroda.

Po stronie Djokovicia jest jednak poważny atut: grał z Thiemem pięć razy i nigdy nie przegrał, co więcej, ich ostatni mecz w półfinale turnieju w Rzymie, też na korcie ziemnym, zakończył się wynikiem 6:1, 6:0 dla Serba. – Oczywiście to, że wygrałem wszystkie te mecze, ma psychologiczne znaczenie, ale jestem pewien, że Dominic tym razem pokaże wszystko, co potrafi, bo to przecież Wielki Szlem. Spodziewam się długiej i zaciętej walki – powiedział Djoković.

W pozostałych ćwierćfinałach spotkają się dziś Andy Murray (1) z Kei Nishikorim (8), Stan Wawrinka (3) z Marinem Ciliciem (7) i Rafael Nadal (4) z Pablo Carreno Bustą (20). Jak z tego widać, tylko ten ostatni jest obcym ciałem w gronie ćwierćfinalistów, choć tak naprawdę chyba nie wypada pisać w ten sposób o żadnym Hiszpanie w Paryżu, oni mają na kortach ziemnych taką moc, że boi się ich każdy faworyt.

—Mirosław Żukowski z Paryża