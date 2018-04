Puchar Davisa: Polska remisuje z Zimbabwe 1:1

Gdy okazało się, że w sopockiej Hali Stulecia nie zagra nasz tenisista nr 1 Hubert Hurkacz, kłopotów można było się spodziewać, nawet z Zimbabwe. Hurkacz siedział na ławce rezerwowych, okładał prawš kostkę lodem i patrzył jak grajš Kamil Majchrzak i Michał Przysiężny.

Korespondencja z Sopotu

Majchrzyk spisał się œwietnie, w całym meczu popełnił tylko kilka błędów, wytrzymał emocjonalne napięcie i pokonał Takanyi Garangangę 6:2, 6:2, natomiast Przysiężny przegrał z Benjaminem Lockiem 5:7, 5:7, choć w pierwszym secie prowadził 5:2 i miał dwa setbole, a w drugim serwował przy prowadzeniu 5:3. Jak to ujšł podczas spotkania z dziennikarzami Lock, dostał od Polaka szansę, by wrócić do tego meczu i z niej skorzystał.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Przysiężny długo nie grał z powodu kontuzji, nie jest jeszcze gotowy do poważnych zadań, pomimo to zaczšł mecz dobrze, ale niestety nie utrzymał tego poziomu. Oglšdanie jego tenisa jest wielkš estetycznš przyjemnoœciš, to się nie zmienia od lat, jednak wszystko wskazuje, że będziemy musieli zostać z tym zachwytem, ale bez porównywalnej z nim sportowej satysfakcji.

W niedzielę przed koniecznoœciš zdobycia drugiego punktu dla Polski stanš nasi znakomici debliœci Łukasz Kubot i Marcin Matkowski. Obaj sš w tej specjalnoœci fachowcami najwyższej klasy i zwycięstwo jest więcej niż prawdopodobne.

Jak powiedział kapitan polskiej reprezentacji Radosław Szymanik, Kamil Majchrzak powinien wejœć na kort przy prowadzeniu Polski 2:1 i jeœli zagra tak jak w sobotę, pokonać Benjamina Locka, co oznaczałoby zwycięstwo nad Zimbabwe.

Polska - Zimbabwe 1:1

II runda Grupy II strefy Euroafrykańskiej

Kamil Majchrzak - Takanyi Garanganga 6:2, 6:2

Michał Przysiężny - Benjamin Lock 5:7, 5:7

Niedziela: debel Łukasz Kubot i Marcin Matkowski - Takanyi Garanganga i Benjamin Lock

Kamil Majchrzak - Benjamin Lock

Michał Przysiężny - Takanyi Garanganga