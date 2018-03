"Ucho prezesa": Zdradziecki tweet Donalda

„Zęby krokodyla” to pierwszy odcinek trzeciego sezonu „Ucha prezesa”. Antoni docieka, kto doprowadził do jego odwołania.

Ale ważniejszy jest nowy bohater. Do sali gimnastycznej wchodzi Angela. Na bieżni ćwiczy zaœ Donald, grany przez Cezarego Pazurę. Angela spóŸniła się, bo podpisywała z Rosjanami kontrakt gazowy zwišzany z Nord Stream.

Pierwszy odcinek trzeciego sezonu zmierza w stronę „political fiction”: to polski „House of Cards”. Karty w tej grze sš nam dobrze znane, by nie powiedzieć znaczone: to wezwanie na przesłuchanie, Amber Gold, uchodŸcy.

Donald ma też swoje zdanie na temat zniknięcia Antoniego. - Kiedy zbliżajš się wybory, zamykajš zawsze wujka wariata w szafie i udajš, że to normalna rodzina - mówi.

Oglšdamy też rodzinę brukselskš z Jean-Claudem Junckerem, który mógł nadużyć szampana A co by było, gdyby zebrał Donaldowi telefon, by zorientować się z kim jest w kontakcie w Polsce? Wynika z tego gigantyczna medialna burza. Czyli typowa polska burza w szklance wody. Groteskowa, idiotyczna, dęta! Ale jest szansa, że polski „House of Cards” będzie oglšdany przez œmietankę politycznš w Berlinie i w Brukseli. Jeœli nie przez czołowych polityków – to przez ich sekretarzy! Lub dziennikarzy.

Zobaczš wœciekłego Antoniego. „Nie zapomnę ci do tego nigdy” – syczy do prezesa. - „Straciłem przez ciebie brodę”. „I włosy” – dopowiada jego młodziutki asystent Miœ.

Miœ kolejnš zmianę w obozie „dobrej zmiany”, komentuje tak: „Zamiast krokodyla żaba”. Mariusz, który temu się przysłuchuje, jest już w barwach obronnych: w mundurze ministra obrony.

- Teraz nigdy się nie dowiecie, ile było wybuchów - krzyczy z satysfakcjš Miœ. Pojawia się też Adrian w drodze na narty i pewna dziennikarka z TVP, która słodzi prezesowi tak cudownie, że herbata w szklance przemienia się w ulepek.

Wcielajšcy się w prezesa Jarosława Kaczyńskiego Robert Górski jest stałym felietonistš "Plusa Minusa", w którym prowadzi satyrycznš rubrykę wraz z Mariuszem Cieœlikiem.