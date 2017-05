Kto zamordował córkę pastora?

Nominowana do prestiżowej Nagrody Nike książka opowiada o małej luterańskiej społeczności, co – jak wiadomo – łączy się z biografią Jerzego Pilchai jego rodzinną Wisłą. Reżyser Mikołaj zwraca uwagę na wątek metafizyczny, który wyraża się w motywach horrorowo-sensacyjnych. Zaginięcie jednej z córek pastora Mraka otwiera furtkę do tajemniczej rzeczywistości, w której życie miesza się ze śmiercią, religijność z erotyzmem, przyziemność z wiecznością.

Wiara łączy się demonizmem. Widzowie już od pierwszych minut są wciągnięci w intrygę, a jednocześnie zaglądają do domów bohaterów, którzy zadają pytania o sens życia, śmierci, wiary, Boga, miłości, cierpienia. Groteskowe sytuacje wywołują śmiech, który grzęźnie w w gardłach im bliżej jest do niesamowitego zakończenia.

Spektakl powstał w ramach Duopolis Kulturalne, projektu zakładającego współpracę Łodzi i Warszawy, łódzkiego Teatru Nowego i IMKI. Oprócz Iwony Bielskiej grają m.in. Agnieszka Rose i Maria Dejmek, wnuczka Kazimierza, patrona łódzkiego teatru i niezwykle uzdolniona aktorka.

Premiera w IMCE odbędzie się 16 maja. Kolejne spektakle 17 i 18 maja.

Jednocześnie są już w sprzedaży bilety na spektakl „Wieloryb The Globe" z kreacją Krzysztofa Globisza, według tekstu Mateusza Pakuły w reżyserii Ewy Rysowej. Pokazy odbędą się 29 i 30 maja pod szyldem festiwalu Polska w IMCE.

Bilety w kasie Teatru IMKA, na www.teatr-imka.pl oraz na eBilet.pl