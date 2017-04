Młodzież Wszechpolska protestowała przeciwko wystawianiu "Klątwy" w Teatrze Powszechnym

Narodowcy usiłowali wedrzeć się do teatru, według świadków wrzucili do foyer racę. Po kilkunastu minutach interweniowała policja, doszło do przepychanek. Po kilku próbach protestujący zostali odsunięci od drzwi i po godzinie 19 widzowie mogli wejść do teatru. Spektakl rozpoczął się z opóźnieniem.

Policja poinformowała, że zatrzymała dziewięć osób.

"Jako Młodzież Wszechpolska w ostatnim czasie skierowaliśmy cztery wnioski: do Prokuratora Generalnego, do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, wniosek do prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz wniosek do władz Teatru Powszechnego. Te wszystkie pisma wnoszą o jedną rzecz: o wszczęcie odpowiednich działań, które będą miały na celu zniesienie tego spektaklu, ukrócenie tego procederu" - mówił w czwartek podczas konferencji prasowej rzecznik prasowy Młodzieży Wszechpolskiej Mateusz Pławski.

Spektakl "Klątwa" wg rzecznika "obraża wartości chrześcijańskie i polskie tradycje". - My, jako nacjonaliści, nie pozwolimy aby takie rzeczy w przestrzeni publicznej były obecne - zapowiadał.

Prezes warszawskiego oddziału Młodzieży Wszechpolskiej Mateusz Marzoch uważa, że treści zawarte w "Klątwie" nie tylko godzą w uczucia religijne, ale też są sprzeczne z polskim prawem. Zapowiedział, że Młodzież Wszechpolska będzie dążyć do tego, aby odwołano już zaplanowane terminy wystawiania "Klątwy" w kalendarzu Teatru Powszechnego.

"Klątwa" Olivera Frljicia, która miała swoją premierę 18 lutego w Teatrze Powszechnym, wywołała wiele kontrowersji. Przeciwko przestawieniu protestowali przedstawiciele środowisk narodowych oraz katolickich; Konferencja Episkopatu Polski oceniła, że spektakl "ma znamiona bluźnierstwa", a Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wszczęła z urzędu dochodzenie. W mediach pojawiła się także informacja, że TVP zerwała współpracę z aktorką Julią Wyszyńską, która w "Klątwie" wystąpiła.

Teatr Powszechny oświadczył, że spektakl ma na celu pokazanie "różnych ideologicznych postaw i oddanie głosu różnym stanowiskom, dlatego powinien być analizowany jako całościowa wizja artystyczna, a nie jako zbiór oderwanych od siebie scen pozbawionych kontekstu".