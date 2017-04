Michaił Barysznikow został Łotyszem

Za było 86 deputowanych, nikt nie był przeciw – wszyscy za to bili brawo obecnemu na Sali tancerzowi. „Będzie to dla mnie wielki zaszczyt" – napisał jeszcze w zeszłym roku Barysznikow w liście do parlamentarzystów na wieść o przygotowaniach do nadania mu obywatelstwa.

Prawo łotewskie zabrania posiadania podwójnego obywatelstwa, ale robi wyjątek w tym zakazie dla kilku krajów, w tym USA którego obywatelem jest właśnie Barysznikow.

Tancerz urodził się w 1948 roku w Rydze. Jego ojciec był radzieckim oficerem skierowanym z głębi ZSRR do podbitej republiki. W stolicy Łotwy Michaił Barysznikow zaczął naukę tańca i ukończył ryską szkołę baletową.

Stamtąd wyjechał do ówczesnego Leningradu, gdzie uczył się m.in. u Aleksandra Puszkina - nauczyciela innego słynnego tancerza Rudolfa Nurejewa. W 1974 roku, będąc u szczytu sławy w ZSRR podczas występów w Kanadzie uciekł oficerom KGB pilnującym leningradzkiego baletu i poprosił o azyl w USA. W podjęciu decyzji o ucieczce pomógł mu mieszkający w Stanach Zjednoczonych Rudolf Nurejew.

Na Zachodzie Barysznikow zrobił wspaniałą karierę jako tancerz. Poza tym m.in. był nominowany do Oskara w 1978 roku za rolę w filmie „Punkt zwrotny". Ostatnio zagrał też w kilku odcinkach serialu „Seks w wielkim mieście".

Tancerz wielokrotnie wspominał swoje szczęśliwe dzieciństwo w Rydze, gdzie nim zaczął ćwiczyć taniec trenował szermierkę i grał w piłkę nożną. W ostatnim czasie Barysznikow wrócił tam ze swoimi przedstawieniami.

W 2015 roku zagrał w monodramie „Brodski/Barysznikow" reżyserowanej przez Łotysza Alvisa Hermanisa. Tańcząc, mówiąc i czytając wiersze Josipa Brodskiego Barysznikow opowiadał o swej przyjaźni ze słynnym, leningradzkim poetą. Przedstawienie cieszyło się ogromną popularnością w sąsiedniej Rosji, z Moskwy i Petersburga organizowano specjalne wycieczki do ryskiego teatru.

Obecnie rosyjscy komentarzy zjadliwie przypominają tancerzowi, że mieszkający na Łotwie Rosjanie muszą zdawać specjalne egzaminy językowe.