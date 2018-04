Startuje żużlowa PGE Ekstraliga. Nowe możliwości taktyczne trenerów

Ruszajš rozgrywki PGE Ekstraligi. Jest istotna regulaminowa nowoœć.

– Nie lubię często zmieniać klubów – powiedział Greg Hancock, komentujšc swój 13. w karierze transfer w polskiej lidze. 47-letni Amerykanin niespodziewanie wybrał jazdę w drugoligowej Stali Rzeszów.

Poniżej dalsza częœć artykułu

41-letni Nicki Pedersen leczył się pół roku, a lekarze raczej odradzali mu wznowienie kariery, jednak Duńczyk znalazł jeszcze angaż w Unii Tarnów. – W ostatnim sezonie byłem daleko od speedwaya i łatwo było podjšć decyzję o odejœciu, ale ja kocham ten sport i dlatego chciałem wrócić – tłumaczył. Szwed Tony Rickardsson skończył jeŸdzić w wieku 36 lat, a Australijczyk Jason Crump œcigał się tylko rok dłużej.

Pierwszy raz w Ekstralidze pojedzie drużyna złożona z zawodników urodzonych w latach 90. lub póŸniej. Sparta Wrocław pozbyła się Tomasza Jędrzejaka, który już w zeszłym roku jeŸdził nieregularnie, i teraz najstarszym żużlowcem w zespole będzie niespełna 28-letni Tai Woffinden.

W odwrotnym kierunku poszedł Get Well z Torunia. Po fatalnym poprzednim sezonie, gdy o mały włos nie spadł z Ekstraligi, œcišgnšł prawie 45-letniego Rune Holtę, 36-letniego Nielsa Kristiana Iversena, a przede wszystkim aktualnego mistrza œwiata, 33-letniego Jasona Doyle'a. Szansę startów może też niespodziewanie dostać kolejny nestor żużla, 42-letni Grzegorz Walasek, po tym, gdy seria kłopotów – z wizš, rodzinnych i ze sprzętem – dopadła Chrisa Holdera. A Przemysław Termiński, właœciciel Get Well, deklaruje, że w składzie brakuje mu Hancocka.

Poœrodku, między rutynš a młodoœciš, znaleŸli się zeszłoroczni mistrzowie. W Unii Leszno podziękowano za współpracę zawodzšcym Duńczykom – Pedersenowi i Peterowi Kildemandowi. Na ich miejsce œcišgnięto utytułowanego Jarosława Hampela oraz obiecujšcego Australijczyka Brady'ego Kurtza, który był jednym z jaœniejszych punktów zeszłorocznego spadkowicza – ROW Rybnik.

Która z dróg obranych przez kluby może zaprowadzić do złota? Eksperci sš w tej sprawie podzieleni. Jedni twierdzš, że kibice będš oglšdać ligę dwóch prędkoœci, z dominujšcš rolš zespołów z Leszna, Wrocławia, Gorzowa i Torunia. Inni uważajš, że także GKM Grudzišdz i Włókniarz Częstochowa dokonały ciekawych transferów (ten ostatni przede wszystkim œcišgnšł z powrotem trenera kadry narodowej Marka Cieœlaka).

Krzysztof Cegielski, były żużlowiec, obecnie ekspert telewizyjny, przypomina:

– Przed trzema laty ówczeœni mistrzowie Polski z Gorzowa ponieœli szeœć porażek z rzędu. Kto się wtedy tego spodziewał? W kolejnym sezonie bronišca tytułu Unia Leszno skończyła sezon na siódmym miejscu (...). W zeszłym roku tylko dopingowa wpadka Grigorija Łaguty uratowała przed spadkiem jednego z faworytów do mistrzostwa Polski Get Well Toruń – wyliczał w rozmowie z „Echem Gorzowa". – Dzisiaj nikt nie daje szans tarnowskiej Unii na pozostanie w PGE Ekstralidze, a może się okazać, że tarnowianie, co widzieliœmy już w przeszłoœci, tak œwietnie dopasujš się do własnego toru, że zbudujš tam twierdzę nie do zdobycia. I kandydata do spadku trzeba będzie szukać gdzie indziej.

Wpływ na wyniki może mieć także pogoda. W zeszłym sezonie słynšcy z twardego toru GKM Grudzišdz wysoko przegrał u siebie z Get Well Toruń tylko dlatego, że chwilę przed meczem nad miastem przeszła ulewa. Teraz, na poczštku sezonu, dodatkowym czynnikiem majšcym wpływ na wyniki będzie brak treningu u większoœci zawodników. Z powodu utrzymujšcej się jeszcze do niedawna niskiej temperatury masowo odwoływano sparingi, a żużlowcy nie mieli gdzie testować sprzętu.

To powinno premiować doœwiadczonych zawodników, którym teoretycznie łatwiej będzie dopasować sprzęt do nieznanych warunków na torze, ale dzięki regulaminowej nowince o wynikach mogš przesšdzać młodzi. Po latach przerwy w Ekstralidze wrócono do możliwoœci wystawiania zawodnika rezerwowego. Może nim być żużlowiec do 23. roku życia. Takš rezerwš może być np. najlepszy zawodnik ostatnich dwóch lat Bartosz Zmarzlik.

Stanisław Chomski, trener Zmarzlika w Stali Gorzów, mówi, że na razie z tego rozwišzania nie chce korzystać.

– Ale nie mówię "nie", bo mogš być takie mecze i takie założenia taktyczne, że trzeba będzie ten manewr zastosować – zastrzega. Teoretycznie drobna zmiana regulaminowa dała menedżerom potężne narzędzie strategiczne. Większoœć klubów zakontraktowała solidnych zawodników mogšcych startować jako rezerwowi.

Sezon rozpocznie się od powtórki zeszłorocznego finału – wicemistrz z Wrocławia podejmie złotych medalistów z Leszna. O tym, kto zostanie 71. drużynowym mistrzem Polski, dowiemy się 23 wrzeœnia.

Terminarz PGE Ekstraligi:

1. kolejka: 7-8 kwietnia

07.04 15.00 Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno

08.04 16.30 MrGarden GKM Grudzišdz - ForBet Włókniarz Częstochowa

08.01 19.00 Grupa Azoty Unia Tarnów - Falubaz Zielona Góra

08.01 19.00 Cash Broker Stal Gorzów - Get Well Toruń

2. kolejka: 13-15 kwietnia

13.04 19.30 ForBet Włókniarz Częstochowa - Grupa Azoty Unia Tarnów

14.04 18.00 Get Well Toruń - Betard Sparta Wrocław

15.04 16.30 Falubaz Zielona Góra - MrGarden GKM Grudzišdz

15.04 19.00 Fogo Unia Leszno - Cash Broker Stal Gorzów

3. kolejka: 21-22 kwietnia

21.04 MrGarden GKM Grudzišdz - Fogo Unia Leszno

22.04 Grupa Azoty Unia Tarnów - Get Well Toruń

22.04 Falubaz Zielona Góra - ForBet Włókniarz Częstochowa

22.04 Betard Sparta Wrocław - Cash Broker Stal Gorzów

4. kolejka: 27-29 kwietnia

27.04 Fogo Unia Leszno - Falubaz Zielona Góra

29.04 Get Well Toruń - MrGarden GKM Grudzišdz

29.04 ForBet Włókniarz Częstochowa - Betard Sparta Wrocław

29.04 Cash Broker Stal Gorzów - Grupa Azoty Unia Tarnów

5. kolejka: 4-6 maja

04.05 MrGarden GKM Grudzišdz - Cash Broker Stal Gorzów

06.05 Falubaz Zielona Góra - Get Well Toruń

06.05 Fogo Unia Leszno - ForBet Włókniarz Częstochowa

06.05 Grupa Azoty Unia Tarnów - Betard Sparta Wrocław

6. kolejka: 18-20 maja

18.05 Get Well Toruń - Fogo Unia Leszno

20.05 Cash Broker Stal Gorzów - ForBet Włókniarz Częstochowa

20.05 Betard Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra

20.05 Grupa Azoty Unia Tarnów - MrGarden GKM Grudzišdz

7. kolejka: 27 maja

ForBet Włókniarz Częstochowa - Get Well Toruń

Fogo Unia Leszno - Grupa Azoty Unia Tarnów

Falubaz Zielona Góra - Cash Broker Stal Gorzów

Betard Sparta Wrocław - MrGarden GKM Grudzišdz

8. kolejka: 10 czerwca

Get Well Toruń - ForBet Włókniarz Częstochowa

Grupa Azoty Unia Tarnów - Fogo Unia Leszno

Cash Broker Stal Gorzów - Falubaz Zielona Góra

MrGarden GKM Grudzišdz - Betard Sparta Wrocław

9. kolejka: 17 czerwca

Falubaz Zielona Góra - Betard Sparta Wrocław

Fogo Unia Leszno - Get Well Toruń

ForBet Włókniarz Częstochowa - Cash Broker Stal Gorzów

MrGarden GKM Grudzišdz - Grupa Azoty Unia Tarnów

10. kolejka: 1 lipca

Get Well Toruń - Falubaz Zielona Góra

ForBet Włókniarz Częstochowa - Fogo Unia Leszno

Betard Sparta Wrocław - Grupa Azoty Unia Tarnów

Cash Broker Stal Gorzów - MrGarden GKM Grudzišdz

11. kolejka: 29 lipca

Betard Sparta Wrocław - ForBet Włókniarz Częstochowa

Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno

Grupa Azoty Unia Tarnów - Cash Broker Stal Gorzów

MrGarden GKM Grudzišdz - Get Well Toruń

12. kolejka: 12 sierpnia

Get Well Toruń - Grupa Azoty Unia Tarnów

ForBet Włókniarz Częstochowa - Falubaz Zielona Góra

Fogo Unia Leszno - MrGarden GKM Grudzišdz

Cash Broker Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław

13. kolejka: 19 sierpnia

Cash Broker Stal Gorzów - Fogo Unia Leszno (awansem 27.07)

Grupa Azoty Unia Tarnów - ForBet Włókniarz Częstochowa

Betard Sparta Wrocław - Get Well Toruń

MrGarden GKM Grudzišdz - Falubaz Zielona Góra

14. kolejka: 26 sierpnia

Get Well Toruń - Cash Broker Stal Gorzów

ForBet Włókniarz Częstochowa - MrGarden GKM Grudzišdz

Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław

Falubaz Zielona Góra - Grupa Azoty Unia Tarnów



Półfinały play-off, pierwsze mecze: 2 wrzeœnia

4-1

3-2



Półfinały play-off, mecze rewanżowe: 9 wrzeœnia

1-4

2-3



Finały, pierwsze mecze: 16 wrzeœnia



Finały, mecze rewanżowe: 23 wrzeœnia

Składy drużyn PGE Ekstraligi:

* - gwiazdkš zaznaczono seniorów, którzy mogš występować pod numerami 8 i 16 jako rezerwowi oraz zagranicznych juniorów, którzy mogš występować tylko jako rezerwowi lub jako seniorzy.

FOGO UNIA Leszno

Seniorzy:

Jarosław Hampel (1982)

Janusz Kołodziej (1984)

Emil Sajfutdinow (1989)

Piotr Pawlicki (1994)

Brady Kurtz* (1996)

Juniorzy:

Bartosz Smektała (1998)

Dominik Kubera (1999)

Jaimon Lidsey* (1999)

Szymon Szlauderbach (1999)

Wiktor Trofimow (1999)

Tymoteusz Picz (2002)

Kacper Pludra (2002)

BETARD SPARTA Wrocław



Seniorzy:

Tai Woffinden (1990)

Maciej Janowski (1991)

Vaclav Milik (1993)

Andrzej Lebiediew (1994)

Damian Dróżdż* (1996)

Max Fricke* (1996)

Juniorzy:

Maksym Drabik (1998)

Gleb Czugunow* (1999)

Patryk Wojdyło (1999)

Przemysław Liszka (2000)

CASH BROKER STAL Gorzów Wielkopolski

Seniorzy:

Krzysztof Kasprzak (1984)

Linus Sundstroem (1990)

Martin Vaculik (1990)

Szymon WoŸniak (1993)

Bartosz Zmarzlik* (1995)

Juniorzy:

Filip Hjelmland* (1998)

Rafał Karczmarz (1999)

Hubert Czerniawski (2000)

Alan Szczotka (2001)

FALUBAZ Zielona Góra

Seniorzy:

Piotr Protasiewicz (1975)

Krzysztof Jabłoński (1977)

Martin Smolinski (1984)

Grzegorz Zengota (1988)

Patryk Dudek (1992)

Michael Jepsen Jensen (1992)

Jacob Thorssell (1993)

Kacper Gomólski (1993)

Juniorzy:

Sebastian NiedŸwiedŸ (1997)

Alex Zgardziński (1997)

Mateusz Burzyński (1998)

Wojciech Pilarski (1998)

Mateusz Tonder (1999)

Mads Hansen* (2000)

Eryk Kwiecień (2000)

forBET WŁÓKNIARZ Częstochowa

Seniorzy:

Rafał Szombierski (1982)

Matej Zagar (1983)

Fredrik Lindgren (1985)

Adrian Miedziński (1985)

Leon Madsen (1988)

Andriej Kudriaszow (1991)

Tobiasz Musielak (1993)

Juniorzy:

Andreas Lyager* (1997)

Bartosz Œwišcik (1997)

Maciej Gruchalski (1998)

Adrian Bialk (1999)

Adrian WoŸniak (1999)

MRGARDEN GKM Grudzišdz

Seniorzy:

Rafał Okoniewski (1980)

Antonio Lindbaeck (1985)

Krzysztof Buczkowski (1986)

Artiom Łaguta (1990)

Przemysław Pawlicki (1991)

Kai Huckenbeck (1993)

Krystian Pieszczek* (1995)

Juniorzy:

Roman Lachbaum* (1998)

Dawid Wawrzyniak (1998)

Kamil Wieczorek (1998)

Paweł Łaguta* (2000)

Damian Lotarski (2001)

GET WELL Toruń

Seniorzy:

Rune Holta (1973)

Grzegorz Walasek (1976)

Niels Kristian Iversen (1982)

Jason Doyle (1985)

Chris Holder (1987)

Łukasz Przedpełski (1992)

Paweł Przedpełski* (1995)

Jack Holder* (1996)

Juniorzy:

Daniel Kaczmarek (1997)

Marcin Koœcielski (1998)

Igor Kopeć-Sobczyński (1999)

Aleks Rydlewski (2002)

GRUPA AZOTY UNIA Tarnów

Seniorzy:

Nicki Pedersen (1977)

Kenneth Bjerre (1984)

Peter Kildemand (1989)

Artur Mroczka (1989)

Jakub Jamróg (1991)

Wiktor Kułakow* (1995)

Michał Nowiński* (1996)

Juniorzy:

Kacper Konieczny (1998)

Patryk Rolnicki (1998)

Krystian Stefanów (2000)

Dawid Knapik (2001)

Przemysław Konieczny (2001)