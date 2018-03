Kaja Godek z referatem na uczelni, partia Razem protestuje

Kaja Godek, pełnomocniczka komitetu "Zatrzymaj Aborcję", który złożyła w Sejmie obywatelski projekt zaostrzajšcy przepisy dot. aborcji, ma być jednš z prelegentek na konferencji naukowej "Wyzwania i zagrożenia bioetyczne XXI wieku" w bydgoskim Collegium Medicum UMK. Przeciwko konferencji protestuje jednak partia Razem.

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoœci przerywania cišży został złożony do Sejmu 30 stycznia zeszłego roku. W głosowaniu 10 stycznia 2018 r. posłowie opowiedzieli się za skierowaniem do prac w komisji projektu zaostrzajšcego przepisy dot. aborcji. Odrzucili za to w pierwszym czytaniu projekt komitetu "Ratujmy Kobiety", który zakładał liberalizację przepisów.

Kaja Godek, pełnomocniczka komitetu "Zatrzymaj Aborcję", miała być jednš z prelegentek w czasie zaplanowanej na 14 kwietnia konferencji naukowej w bydgoskim Collegium Medicum UMK pt. "Wyzwania i zagrożenia bioetyczne XXI wieku". Konferencja jest częœciš Bydgoskich Dni Bioetycznych, cyklicznego wydarzenia, które do tej pory nie wzbudzało jednak takich emocji.

Godek ma wygłosić referat pt. "Troska o życie każdego dziecka poczętego jako wyzwaniu dla państwa i społeczeństwa". Organizatorami konferencji sš Komisja Bioetyczna Bydgoskiej Izby Lekarskiej i II Katedra Kardiologii Collegium Medicum UMK, a przewodniczšcym i kierownikiem naukowym wydarzenia jest prof. Władysław Sinkiewicz.

Przeciwko prelekcji Godek zaprotestowała partia Razem. "Nie ma zgody na zakłamywanie nauki, nie pozwólmy żeby religia była przedstawiana jako wiedza. Collegium Medicum to nie jest miejsce na wywody osób, które nie majš żadnych naukowych kompetencji" - czytamy w apelu Razem o podpisywanie petycji o odwołanie konferencji.

W trakcie konferencji zaplanowano łšcznie 10 wystšpień. Dwie z nich prowadzone sš przez osoby z tytułem magistra (m.in. Kaja Godek), jedna przez redaktor Marzenę Nykiel, pozostałe - przez profesorów i doktorów. "W Razem zależy nam na najwyższych standardach w ochronie zdrowia i życia pacjentek i pacjentów, chcemy aby przyszli lekarze i lekarki byli na uniwersytetach nauczani, nie indoktrynowani" - pisze jednak Razem, zachęcajšc do podpisywania internetowej petycji. "Już same tytuły referatów wskazujš na to, że niektórzy uczestnicy pod pozorem teorii naukowych prezentować będš swoje prywatne poglšdy i przekonania religijne" - czytamy w petycji.

"Zwracamy się do Państwa - nie pozwólcie, aby fundamentalistki i fundamentaliœci religijni forsowali swoje poglšdy, powołujšc się na autorytet Uniwersytetu" - kończš swój apel działacze Razem, zwracajšc się do władz Collegium Medicum.

Dr n. med. Stanisław Prywiński, prezes Bydgoskiej Izby Lekarskiej, który patronuje konferencji, zwraca uwagę, że program konferencji został już dawno zaakceptowany. - Szczegóły dotyczšce wydarzenia były znane 20 lutego, a dopiero przedwczoraj w nocy dotarły do mnie informacje, że sš osoby ze œrodowiska lekarskiego, które nazywajš to "katolicko-prawicowym teatrzykiem" - mówi w rozmowie z Gazetš Pomorskš.

W obronę konferencję wzięła posłanka PiS Anna Sobecka. Petycję Razem nazwała "lewackš cenzurš".

Partia Razem chce zablokować wykład @GodekKaja "Troska o życie każdego dziecka poczętego jako wyzwanie dla państwa i społeczeństwa" podczas Bydgoskich Dni Bioetycznych, organizowanych 14 kwietnia przez Collegium Medicum UMK. To kolejna oburzajšca próba lewackiej cenzury w nauce. — Anna Sobecka (@sobecka_anna) 18 marca 2018

Petycję podpisało jak dotšd niecałe 900 osób.