Badania NASK dotyczące korzystania nastolatków z internetu

Badanie „Nastolatki wobec internetu" koordynowane przez instytut badawczy NASK przeprowadziła Fundacja Pedagogium we wrześniu 2016 r. Pełne wyniki poznamy we wtorek. Jakie są najważniejsze wnioski?

W porównaniu z podobnymi badaniami sprzed dwóch lat młodzi częściej korzystają z urządzeń mobilnych – głównie ze smartfonów, a rzadziej z komputerów stacjonarnych. Więcej niż co piąty ankietowany deklaruje, że używa smartfona przez ponad pięć godzin dziennie.

Ok. 30 proc. nastolatków pozostaje online cały czas, i to niezależnie od miejsca, w którym przebywa. Zdecydowana większość, bo 93,4 proc., codziennie korzysta z internetu w domu.

Młodzież deklaruje, że sieć służy jej głównie do komunikacji ze szkolnymi znajomymi (90,6 proc. odpowiada, że ma to miejsce od „kilku razy dziennie" do „kilku razy w tygodniu") i do utrzymywania kontaktów z osobami spoza szkoły. Wśród korzyści wskazują też naukę, zabawę i zdobywanie informacji. Jednak godzą się również na negatywne zjawiska.

Jednym z nich jest cyberprzemoc w różnych formach. Nastolatki wskazywały na przemoc słowną, wyzywanie, poniżanie i ośmieszanie. Oni lub ich znajomi spotkali się też z rozpowszechnianiem kompromitujących materiałów.

Co gorsza, 39 proc. z tych, którzy doświadczyli w internecie przemocy lub prześladowania, nikogo o tym nie zawiadomiło. To oznacza, że nawet przypadków skrajnych prześladowań w sieci nie zgłoszono np. policji.

Prof. Mariusz Jędrzejko, socjolog i pedagog, ocenia, że agresywnych zachowań w sieci wśród młodych przybywa, nie tylko dlatego, że więcej jest użytkowników internetu.

– Większość przypadków cyberagresji ma charakter anonimowy, nastolatki uważają, że wystarczy się ukryć pod jakimś nickiem i nikt ich nie znajdzie. Z kolei rodzice nie mają pojęcia, co w internecie robią ich dzieci – mówi.

Ataki mogą przynieść fatalne konsekwencje. – Pewna część prób samobójczych czy niechęć do chodzenia do szkoły jest spowodowana atakami rówieśników w sieci. Napisanie, że ktoś jest gruby czy głupi, to mechanizm naznaczenia. Jeżeli odbywa się w sieci, jest dla młodych wyjątkowo dotkliwy – mówi prof. Jędrzejko.

Eksperci uważają, że młodzi do perfekcji opanowali techniczne aspekty korzystania z internetu, ale ich świadomość zagrożeń jest niewystarczająca.

– Wyniki badań ujawniające reakcje młodzieży na stosowaną wobec nich przemoc stanowią istotną przesłankę działań edukacyjnych i wychowawczych – mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor NASK. Dlatego w 2017 r. instytut planuje m.in. kampanie informacyjne, wykłady w szkołach i online i opracowanie scenariuszy zajęć dla nauczycieli.

Prof. Jędrzejko uważa, że trzeba wprowadzić do szkół edukację medialną.

Z kolei prof. dr hab. Maciej Tanaś z NASK zaznacza: – Komunikatory i serwisy społecznościowe zastępują nastolatkom kontakt telefoniczny, poszerzają też i zmieniają formy interakcji. Podobnie jak w poprzednim badaniu widzimy, że internet jest wygodnym i powszechnie stosowanym przez nastolatków narzędziem w procesie uczenia się.

Sondaż przeprowadzono na próbie 1394 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.