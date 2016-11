Poznań: Asia pomagała mamie, a ona straci zasiłki

A ten nie pozwala jej na pomoc z MOPR. Urzędnicy wszczęli już postępowanie w tej sprawie. Na razie nie ma ostatecznej decyzji.

Mama ośmioletniej Asi Anna Jagła od lat cierpi na padaczkę lekooporną i choroby neurologiczne. Jej stan stale się pogarsza.

We wrześniu dziewczynka postanowiła pomóc chorej mamie i zorganizowała festyn na swoim osiedlu. Zaprosiła na niego swoich sąsiadów.

- "Mam na imię Asia, zbieram na leczenie i rehabilitację mojej mamusi"- napisała dziewczynka.

Jej historia nagłośniona przez media poruszyła wielu mieszkańców Poznania i nie tylko. Na imprezę przyszły tłumy. W czasie festynu udało się zebrać 101 tys. zł na leczenie chorej pani Anny.

Niewiele brakowało, by impreza nie doszłaby do skutku. Ktoś doniósł na dziewczynkę do urzędu skarbowego. Anonimowy sąsiad twierdził, że zbiórka jest nielegalna. W ostatniej niemal chwili w akcję zaangażowała się „Fundacja Drużyny Szpiku", która ma pozwolenie na publiczne zbieranie pieniędzy.

Ostatecznie festyn okazał się sukcesem. Ale dalej panią Annę i jej córkę czekały schody. Fundacja, która pomaga chorym na białaczkę przelała pieniądze ze zbiórki na prywatne konto mamy Asi.

- Cała kwota zgodnie z życzeniem pani została przelana na jej prywatne konto – mówi Dorota Raczkiewicz, prezes "Fundacji Drużyna Szpiku" w Poznaniu.

Chora kobieta chciała przelać pieniądze na konto innej fundacji - Votum z Wrocławia, która pomaga osobom z podobnymi schorzeniami jak pani Anna.

Jednak mama Asi na razie tego zrobić nie może. Fundacja Votum chce bowiem, by wcześniej pani Anna zapłaciła ewentualny podatek.

Kobieta wystąpiła więc do urzędu skarbowego z pytaniem, jaką kwotę powinna zapłacić. Na razie nie ma odpowiedzi. Zebrana we wrześniu gotówka leży cały czas na jej prywatnym koncie.

Pani Anna powiadomiła też Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie o zebranej podczas festynu gotówce. Urzędnicy z MOPR odwiedzili panią Annę w domu. Spisali protokół na temat pieniędzy. Dostali zaświadczenie z banku, że gotówka jest na koncie.

Jednak na początku listopada MOPR wysłał do mamy Asi informację o wszczęciu postępowania administracyjnego uchylającego przyznane jej zasiłki, a jest to jedyny dochód pani Anny. Choć jest chora, wcześniej straciła rentę.

- Pieniądze zebrane podczas zbiórki zasiliły prywatne konto naszej podopiecznej. Początkowo kobieta zapewniała nas, że przeleje je na konto fundacji, która miała czuwać nad tym, aby gotówka była wydawana zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli na leczenie i rehabilitację – opowiadała „Głosowi Wielkopolskiemu" Izabela Synoradzka, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Pani dyrektor dodała, że do dzisiaj jednak większa część zebranej kwoty znajduje się na prywatnym koncie, dlatego MOPR poprosił o opinię prawną, zgodnie z którą musiał potraktować zebraną sumę jako dochód klientki.

I Asia, i jej mama są w szoku. – Córka powiedziała mi : "mamusiu, nie tak to miało być". Nie wiem, jak mam jej wytłumaczyć, dlaczego nie jest tak, jak ona sobie wyobrażała – mówiła polsatowskiej „Interwencji" Anna Jagła.

MOPR tłumaczy, że musiał wszcząć postępowanie, bo pieniądze są na koncie osobistym do dyspozycji mamy Asi.

Chora kobieta: - Cała ta sytuacja kompletnie mnie przerosła. Nie potrafię odpowiedzieć córce, dlaczego coś, co tak fajnie się zaczęło, wcale nie ma pięknego finału.

Na razie postępowanie w sprawie odebrania zasiłków jest w toku.