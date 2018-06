Sama teoria to dziś za mało

Młodzi ludzie, którzy działają nowocześnie i prospołecznie, zostali we środę nagrodzeni przez fundację Social Wolves, organizatora olimpiady „Zwolnieni z teorii".

Zachęty do używania masek antysmogowych, mobilna aplikacja do czytania lektur, przeciwdziałanie depresji czy tworzenie specjalnej sali dla dzieci z autyzmem – to tylko niektóre z projektów nagrodzonych statuetką Złotych Wilków. Jest to główna nagroda przyznawana w ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii", promującej aktywność społeczną młodzieży.

Poniżej dalsza część artykułu

– Kompetencja kreowania i wdrażania własnych pomysłów oraz innowacji to kluczowa kompetencja przyszłości. W czasach automatyzacji i sztucznej inteligencji satysfakcja z życia i sukces zawodowy należą do ludzi elastycznych, umiejących robić codziennie coś trochę innego, umiejących wymyślać i wdrażać nowe pomysły. To coś, czego roboty jeszcze długo nie będą potrafiły. Dziś już jest jasne, że ta moc sprawcza jest jak pisanie i czytanie XXI wieku, a każdy bez niej będzie analfabetą –mówi Paula Bruszewska, prezes Social Wolves, organizatora „Zwolnionych z teorii".

Głównym punktem środowej imprezy było wręczenie Złotych Wilków dla 14 najlepszych projektów społecznych realizowanych w tym roku przez licealistów i studentów w takich kategoriach, jak np. reklama społeczna, ekologia i natura czy zbiórka charytatywna. Wręczono także dyplomy dyrektorom szkół – zwycięzcom Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości, organizowanego przez „Zwolnionych z teorii" oraz dziennik „Rzeczpospolita". Tegoroczny Ranking wygrały szkoły z Olsztyna, Lubina i Myślenic, których młodzież realizuje najwięcej angażujących projektów społecznych.

Ponadto 30 najbardziej ambitnych zespołów, które ukończyły swój projekt w tym roku, walczyło w „Pitch Contest supported by Coca-Cola". To konkurs na najbardziej inspirujący pomysł rozwiązujący prawdziwy problem społeczny.

Organizatorem olimpiady „Zwolnieni z teorii" jest Fundacja Social Wolves, partnerem strategicznym jest The Coca-Cola Foundation, a partnerem merytorycznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerami Wielkiego Finału są Fundacja PZU, Event Experience oraz Rent Design.

Złote Wilki 2018 otrzymali:

Wydarzenie publiczne: Horyzont (Chrzanów) – projekt popularyzujący naukę, Chrzanowski Festiwal Nauki

Reklama społeczna: Jestem Biedronką (Kraków) – kampania społeczna na temat łuszczycy

Reklama społeczna: Załóż maskę (Kraków) – kampania społeczna promująca używanie masek antysmogowych

Projekt technologiczny: Book Hunters (Puławy) – aplikacja mobilna do czytania lektur

Zbiórka charytatywna: Ciacho z Innego Świata (Łódź) – zbiórka na stworzenie sali terapeutycznej dla dzieci ze spektrum autyzmu

Edukacja: Meet IT – promocja umiejętności informatycznych wśród młodych ludzi

Społeczność Lokalna: Nie jestem byle kim (Zamość) – projekt zwiększa samoocenę młodzieży i uczy podejmowania decyzji dotyczących własnej ścieżki kariery

Kultura: Odjazdowa Kultura Koszalińska – projekt promujący kulturę w mieście

Ekologia i natura: Papierowa rewolucja (Szczecin) – kampania promująca recykling

Zdrowie i sport: Załóż maskę (Kraków) – kampania społeczna promująca używanie masek antysmogowych

Zdrowie i sport: Pod ścianą umysłu – projekt dot. przeciwdziałania depresji

Społeczeństwo obywatelskie: Restart młodości (Malbork) – nawiązywanie dialogu międzypokoleniowego

Społeczeństwo obywatelskie: Ślad obywatelski (Ostróda) – aktywizacja obywatelska młodzieży

Przestrzeń miejska: Między nami (Warszawa) – promocja spędzania czasu poza domem oraz pokazywania nowych miejsc