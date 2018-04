Aborcja napędza hejterów

Kaja Godek zgłasza mowę nienawiœci na policję. Jednak nie tylko ona jest ofiarš nagonki.

„Twoje pomysły to powrót do œredniowiecza! Z drugiej strony szkoda, że go teraz nie ma, bo za swoje herezje zostałabyœ spalona na stosie lub zawisłabyœ na szubienicy" – to jeden z przykładów internetowego hejtu, z którym styka się Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina. Mówi, że zaczyna się bać o życie swoje i swoich bliskich, dlatego zaczęła takie przypadki zgłaszać na policję. – Pierwsze zawiadomienie już złożyłam, a kolejne się piszš – relacjonuje.

Kaja Godek twierdzi, że z takš falš agresji nie spotkała się nigdy dotšd. Powodem jest obywatelski projekt, w którym znalazł się zakaz aborcji ze względu na wady lub chorobę płodu. W marcu pozytywnie zaopiniowała go sejmowa Komisja Sprawiedliwoœci. – Takie wiadomoœci dostaję też na skrzynkę e-mailowš lub za poœrednictwem portali społecznoœciowych – mówi. – NajwyraŸniej jesteœmy już blisko. Mamy rekordowš liczbę podpisów obywateli, Polacy głoœno domagajš się zakazu aborcji. Ale zwłoka w pracach nad projektem daje paliwo wrogom życia i możliwoœć mobilizacji do najbardziej odrażajšcych akcji przeciw prolajferom – przekonuje.

Godek wspomina, że obiektem internetowej mowy nienawiœci była też w przeszłoœci. Przykładowo w 2016 roku, gdy do Sejmu trafił inny projekt, całkowicie zakazujšcy aborcji. Dzięki pomocy prawników z Instytutu Ordo Iuris udało się znaleŸć hejtera, który w ramach ugody jš przeprosił.

Autorami tamtego projektu obywatelskiego byli właœnie eksperci z Ordo Iuris. Szef instytutu mec. Jerzy Kwaœniewski wspomina: – Najczęstszš ofiarš była dr Joanna Banasiuk, która prezentowała projekt w Sejmie. Zgłosiliœmy kilka gróŸb karalnych, ale w większoœci pojawiały się na Facebooku, z którego policji trudno było wydobyć dane sprawcy.

Na mowę nienawiœci narzekajš też osoby opowiadajšce się za szerszym prawem do aborcji. I one też uważajš się za bardziej poszkodowane. – Działacze z ruchu anti-choice nie sš tak narażeni na hejt i przemoc, jak te opowiadajšce się za pro-choice – mówi Wanda Nowicka, feministka i była wicemarszałek Sejmu.

Opowiada, że gdy prowadziła Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, często odbierała telefony z pogróżkami. – Niektóre przypadki zgłaszałam na policję, jednak kończyło się to umorzeniami. Kiedyœ w okolicy, w której mieszkałam, podjechał do mnie jakiœ człowiek na rowerze, i zaczšł mi grozić – wspomina. Za wyjštkowo brutalny przejaw mowy nienawiœci uważa billboard, który jej przeciwnicy rozwieszali podczas demonstracji. Jej zdjęcie zostało tam zestawione z podobiznš Adolfa Hiltera.

Nie zawsze kończyło się na obelgach. Gdy w 2003 roku Nowicka zainicjowała wizytę we Władysławowie statku Langenort, pełnišcego rolę gabinetu aborcyjnego, doszło do przepychanek. – Przyjechała tam m.in. Młodzież Wszechpolska. Byliœmy fizycznie atakowani, obrzucani różnymi przedmiotami – opowiada Nowicka.

O hejcie mówi też Barbara Nowacka, szefowa Inicjatywy Polskiej, która dwukrotnie w tej kadencji wniosła do Sejmu obywatelskie projekty liberalizujšce aborcję. – Często jestem ofiarš nienawiœci z profili osób deklarujšcych się jako katolicy, także jako księża – opowiada. – Jednak to nic nowego. Gdy w latach 90. moja mama Izabela Jaruga-Nowacka zajmowała się tš tematykš, otrzymywała to samo, tyle że w wersji papierowej – mówi.

Dlaczego temat aborcji budzi aż takie emocje u obu stron konfliktu? – Bo jest to temat trudny i dotykajšcy fundamentalnych wartoœci – podsumowuje Barbara Nowacka.