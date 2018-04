Gdańsk: w szkołach rusza program edukacji seksualnej

Od wrzeœnia rusza miejski program edukacji seksualnej w szkołach. Decyzję o uczestnictwie w nim uczniów podejmš rodzice.

Władze Gdańska chcš uruchomić program edukacyjny na temat życia seksualnego. Skierowany jest on do chętnych uczniów szkół ponadpodstawowych. – My, rodzice, jesteœmy w wielu momentach bezradni, a przecież edukacja seksualna to nic strasznego – tłumaczy wiceprezydent Aleksandra Dulkiewicz. – Niech się ten program nazywa jak chce, na przykład „Zdrowe Love", byle odpowiadał na wyzwania współczesnoœci. Wsparcia od rzšdu w tej kwestii nie mamy, więc sami musimy to zrobić – tłumaczy decyzję władz miasta.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W ramach programu powstały broszury dla uczniów i rodziców. W cišgu najbliższych dni miasto ogłosi też konkurs majšcy wyłonić edukatorów, którzy ten program wprowadzš do szkół. – W broszurach sš informacje dla rodziców, aby mogli poznać nasz program w całoœci – mówi wiceprezydent Piotr Kowalczuk – To sš zajęcia pozalekcyjne, niewchodzšce w œcieżkę wychowania do życia w rodzinie. Zdaniem ekspertów nasz materiał jest o wiele lepiej przygotowany niż program rzšdowy. Ale zgodnoœć ze szkolnš podstawš programowš jest zapewniona – tłumaczy.

Zajęcia majš ruszyć od 1 wrzeœnia. Całoœć to osiem godzin lekcyjnych. Na poczštku program zostanie wytłumaczony rodzicom na spotkaniach w szkołach i to oni podejmš decyzję, czy zapisać na niego dzieci.

„Zdrowe Love" to już kolejny gdański program dotykajšcy sfery seksualnej. W ubiegłym roku ruszył także miejski program wsparcia in vitro. Objęte sš nim kobiety między 20. a 40. rokiem życia, warunkowo do 42 lat. Majš one możliwoœć podjęcia trzech prób zapłodnienia pozaustrojowego (po 5 tys. zł, w sumie 15 tys. zł). Program kosztuje miasto ponad milion złotych.

– Dziœ możemy się cieszyć z 50 cišż – mówi wiceprezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. – To konkretny efekt naszego programu. Nie możemy się doczekać narodzin nowych gdańszczanek i gdańszczan. W grudniu już były pierwsze potwierdzone cišże. Ludzie, którzy latami oczekiwali na dziecko, otrzymali od miasta, od podatników, realnš pomoc.

Wszystkie miejsca w programie na rok 2018 sš zajęte. Obecnie trwajš zapisy na przyszły rok.