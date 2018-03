Allegro pozbywa się nazistowskich ofert

Największy serwis e-handlu w Polsce nawišzuje współpracę z organizacjš antyfaszystowskš. To efekt publikacji „Rzeczpospolitej".

„Tak, to właœnie my, narodowi socjaliœci, tak, to właœnie my, biali rasiœci" – œpiewa Agressiva88 (gdzie dwie ósemki oznaczajš „Heil Hitler"). Płytę z tym nagraniem można kupić na Allegro, największym polskim serwisie transakcyjnym. To wkrótce się skończy. W œrodę firma podpisze list intencyjny dotyczšcy współpracy ze stowarzyszeniem antyfaszystowskim Nigdy Więcej.

Stowarzyszenie stanie się partnerem w ramach powstałego 2004 r. programu „Współpraca w ochronie praw", który służy głównie ochronie własnoœci intelektualnej. Nigdy Więcej ma pomóc w usuwaniu ofert, które propagujš faszystowski ustrój lub nawołujš do nienawiœci. Jakich konkretnie? Czy oprócz płyt neonazistowskich zniknš np. hitlerowskie mundury, wykorzystywane też przez grupy rekonstrukcyjne? – Dobrym czasem na podsumowania będzie zakończenie trzymiesięcznego pilotażu. Nikomu nie zależy, by wylać dziecko z kšpielš – mówi Paweł Klimiuk, dyrektor komunikacji korporacyjnej w Allegro.

Nie ukrywa, że nawišzanie współpracy jest m.in. efektem wrzeœniowej publikacji „Rzeczpospolitej". – Była dla nas impulsem, by przemyœleć swoje stanowisko – mówi Klimiuk. Po naszym artykule Allegro zmodyfikowało też swój regulamin. A napisaliœmy, że w serwisie można kupić m.in. popiersia Adolfa Hitlera, „Mein Kampf" z 1941 r., kieliszki ze swastykš, a nawet budzik z czaszkami SS.

Problem w tym, że „Rzeczpospolita" nie zajęła się tym tematem jako pierwsza. Już w 2010 r. Fundacja Zielone Œwiatło w specyficzny sposób zaprotestowała przeciw sprzedaży nazistowskich gadżetów. Podczas Œwiatowego Dnia Walki z Rasizmem rozdawała pocztówki z napisem „Stop Allegro", gdzie logo firmo przerobiono, litery „ll" zastępujšc „SS", zapisanymi czcionkš charakterystycznš dla tej formacji. Serwis zareagował pozwem sšdowym, a sprawa cišgnęła się latami.

Dlaczego firma zmienia politykę? – Nie jest tak, że nic w tej sprawie nie robiliœmy. Allegro od zawsze reagowało na zgłoszenia – podkreœla Klimiuk. – Uważamy się za firmę społecznie odpowiedzialnš, a suma różnych różnych zdarzeń spowodowała, że uwrażliwiliœmy się na tę kwestię – dodaje.