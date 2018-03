Sondaż: Większość Polaków zadowolona z niedzieli bez handlu

Większoœć Polaków z zadowoleniem przyjęła przepisy o ograniczeniu handlu.

Za nami już dwie niedziele bez handlu. Jak wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej" po pierwszej niedzieli ponad połowa (52 proc.) ankietowanych o tej zmianie prawa wypowiadała się pozytywnie – aż 33 proc. zdecydowanie dobrze. Niezadowolenie z zamknięcia sklepów wyraża 41 proc. respondentów (20 proc. zdecydowanie Ÿle). Zdania nie ma 7 proc. badanych.

– Ton tej dyskusji nadawała siła lobbingu wielkich sieci handlowych. Dla Polaków sprawa zakazu handlu w niedzielę nie jest wcale priorytetowa – tak wynik sondażu komentuje politolog prof. Rafał Chwedoruk. – To pokazuje, że sprawa handlu w niedzielę to jedynie element politycznej wojny – dodaje.

Z kolei psycholog społeczny prof. Zbigniew Nęcki tłumaczy, że doœć spokojne przyjęcie zakazu handlu może być efektem tego, że przyjmujemy zachodni styl życia. – Polacy widzš, że za granicš tego dnia sklepy sš pozamykane. Dlatego nie dziwi ich, że podobny zakaz pojawił się u nas – mówi ekspert. Jego zdaniem wiele osób uważa, że wprowadzenie ograniczeń w niedzielnym handlu jest doskonałym pretekstem do tego, by niedzielę spędzić inaczej niż w sklepie.

Młodzi i wieœ na nie

Akceptacja dla nowych przepisów roœnie wraz z wiekiem. Najgorzej oceniajš je ankietowani między 18. a 29. rokiem życia – aż 65 proc. ocenia to Ÿle. To zapewne wskazuje, że ludzie młodzi wcišż obawiajš się (o czym przed wejœciem w życie ustawy mówili przedsiębiorcy), że stracš dorywczš pracę w weekendy.

Co ciekawe, zakaz niedzielnego handlu uwiera też mieszkańców wsi. Przeszło połowa (52 proc.) uważa, że sš to raczej złe (34 proc.) i zdecydowanie złe (18 proc.) regulacje. – Dla mnie niedziela była jedynym dniem, w którym mogłam kupić dzieciom ubranie. W sobotę pracuję – jestem kosmetyczkš i w tym dniu zarabiam najwięcej. Nie stać mnie, by z tego rezygnować – mówi Sylwia, mieszkanka jednej z podwarszawskich wsi.

Prof. Chwedoruk zwraca z kolei uwagę, że ten wynik to także efekt migracji z miast do wsi. – Dlatego jest tam taka przewaga poglšdów, które zazwyczaj kojarzš się z miastem – wyjaœnia ekspert.

Preferencje partyjne

Nowe regulacje popiera 89 proc. osób majšcych prawicowe poglšdy. Niebagatelne znaczenie ma także stosunek do Koœcioła – 61 proc. wierzšcych i praktykujšcych jest za zakazem handlu. Nie dziwi zatem, że niemal wszyscy (97 proc.) ankietowani popierajšcy PiS pozytywnie oceniajš wprowadzony zakaz handlu. Jedynie 3 proc. ich wyborców nie ma w tej sprawie zdania.

Z sondażu wynika także, że decydujšcy wpływ na poglšd dotyczšcy nowych przepisów ma to, co mówiš liderzy bliskich im partii. Aż 80 proc. tych, którzy deklarujš, że majš poglšdy lewicowe, uważa, że jest to złe rozwišzanie.

Wyraziste poglšdy ma z kolei elektorat PO. Wœród nich za zakazem opowiedziało się 26 proc. respondentów. Przeciwko – 70 proc.

Do koœcioła nie poszli

Jak Polacy spędzili niedzielę bez handlu? Zdecydowana większoœć – 81,5 proc. (na to pytanie można było udzielić więcej niż jednej odpowiedzi) – spędziła czas z rodzinš w domu lub na spacerach. Nieco ponad 13 proc. wypoczywało z przyjaciółmi, a 13,6 proc. samotnie. Do koœcioła poszło 28,1 proc. ankietowanych.

– Ci, którzy chcš chodzić do koœcioła, robiš to niezależnie od wprowadzanych zakazów. Podobnie w przypadku rodzin. Nie wystarczy zmiana przepisów, by rodziny były więcej razem – podsumowuje prof. Nęcki. Š?

Sondaż przeprowadzono 15–16 marca na 1100-osobowej grupie dorosłych Polaków.