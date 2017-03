Kobiety mają wyższe kwalifikacje, ale zarabiają mniej niż mężczyźni

Portal InfoPraca.pl zapytał niemal 3 tys. użytkowniczek o to, jak oceniają swoją pozycję na rynku pracy. Aż 69 proc. ankietowanych odpowiedziało, że czują się w pracy dyskryminowane.

Tylko co trzecia ankietowana twierdziła, że w obecnym miejscu pracy stwarza jej się możliwości rozwoju zawodowego. A przeszło 62 proc. kobiet twierdzi, że nie czują się doceniane przez pracodawcę.

– Dyskryminacja kobiet na rynku pracy jest faktem. Choć są lepiej wykształcone od mężczyzn, rzadziej bierze się pod uwagę przy awansach i podwyżkach – mówi prof. Jacek Męcina, dyrektor Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Jego zdaniem wynika to często z tego, że kobiety chętniej pracują w niepełnym wymiarze godzin, by łatwiej im było pogodzić obowiązki zawodowe z rodzinnymi.

– Pracodawcy nie doceniają takich form zatrudnienia, dlatego gorzej traktują kobiety, które są mniej dyspozycyjne – dodaje Męcina.

Nie zgadza się z tym natomiast badająca rynek pracy prof. Elżbieta Kryńska. – Nigdy nie czułam się dyskryminowana. Przeciwnie, gdy było mi trudniej, bo na przykład miałam małe dzieci, to pracodawcy często traktowali mnie lepiej niż mężczyzn – tłumaczy.

To jednak częściej dotyczy kobiet pracujących na wyższych stanowiskach. A tych jest w Polsce niemało – według Eurostatu pod względem liczby kobiet pracujących na stanowiskach zarządczych Polska razem z Bułgarią jest na drugim miejscu w Europie – odsetek menedżerek wynosi 44 proc.

Ale większość kobiet na swoją pracę narzeka. Aż 76 proc. ankietowanych przez portal kobiet uważa, że są przeciążone obowiązkami zawodowymi – za część z nich nikt im nie płaci. Z kolei 61 proc. jest przekonanych, że zarabiają mniej niż ich koledzy siedzący przy biurku obok.

– Na rynku pracy nie brakuje stereotypów. Wciąż w wielu firmach uważa się, że głównym żywicielem jest mężczyzna i to jemu powinno płacić się tyle, by był w stanie utrzymać rodzinę. Pracująca kobieta, choć często dokłada sporo do domowego budżetu, traktowana jest z mniejszym respektem – tłumaczy Marek Jurkiewicz, szef portalu InfoPraca.pl.

Z danych Eurostatu wynika, że różnica w płacach kobiet i mężczyzn w Polsce wynosi 6,4 proc. Średnia unijna to 16,1 proc. – Kobiety w Polsce często zarabiają mniej, bo statystycznie pracują mniej godzin – zwraca uwagę prof. Kryńska. – Kobiety także często unikają pracy na stanowiskach, które wiążą się z dużą odpowiedzialnością. I stąd też ich pensje są niższe – dodaje.

Ale to niejedyny powód. Marek Jurkiewicz zwraca uwagę także na to, że kobiety same godzą się na niższe płace. – Na pytanie podczas rozmowy rekrutacyjnej o wymagania płacowe kobiety z reguły podają niższe stawki niż mężczyźni. I w rezultacie otrzymują mniej, bo o mniej proszą – wyjaśnia dyrektor portalu InfoPraca.pl.

To jednak strategia przynosząca krótkotrwałe rezultaty. Niedoceniane kobiety częściej zmienią pracę, niż poproszą o podwyżkę.

– W ten sposób można stracić najlepszych pracowników. A przy obecnym deficycie rąk do pracy może to się odbić niekorzystnie na firmie – podsumowuje Męcina.