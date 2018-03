Przeszczep szansą na cud widzenia

Polscy okuliœci ruszyli z nowatorskš metodš przeszczepu rogówkowych komórek macierzystych. Skorzystajš na niej pacjenci po oparzeniach chemicznych bšdŸ termicznych.

Szacuje się, że nieprawidłowoœci wynikajšce z niedoboru komórek macierzystych wywołanych oparzeniami dotyczš ok. 0,3 na 10 000 osób. – To zazwyczaj pacjenci, u których doszło do uszkodzenia wzroku w wyniku poparzenia termicznego lub chemicznego. Coraz częœciej poparzenie oczu powodujš wybuchajšce petardy – mówi doc. dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski, adiunkt Katedry i Oddziału Klinicznego Okulistyki SUM w Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Dla takich osób jedynš szansš na odzyskanie zdolnoœci widzenia jest przeszczep rogówki.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Z danych Poltransplantu, instytucji koordynujšcej przeszczepy w Polsce, wynika, że w 2017 r. dokonano 1290 przeszczepów rogówki. W kolejce czeka nadal ponad 3 tys. osób.

Problem w tym, że stosowane dziœ metody leczenia sš doœć inwazyjne i wišżš się np. z ryzykiem uszkodzenia oka przy pobieraniu tkanki z drugiego oka (trzeba pobrać duży jej fragment). Istnieje także spore ryzyko odrzucenia przeszczepu, gdy fragment rogówki pochodzi od dawcy zmarłego czy nawet od osoby spokrewnionej.

Inaczej jest w przypadku zabiegu z wykorzystaniem komórek macierzystych ršbka rogówki. – To pierwsza na œwiecie terapia komórkami macierzystymi wykorzystywanymi jako lek. Technologia ta jest zarejestrowana przez Europejskš Agencję Leków – mówi prof. Edward Wylęgała, kierujšcy Katedrš i Oddziałem Klinicznym Okulistyki SUM w Szpitalu Kolejowym w Katowicach.

Zabieg polega na pobraniu małego (do dwóch milimetrów kwadratowych) fragmentu rogówki ze zdrowego oka. – To ziarnko, które siejemy, i przez szeœć miesięcy hodujemy w laboratorium. Gdy już mamy gotowš tkankę, przenosimy jš do oka – tłumaczy prof. Wylęgała.

Hodowla tkanek nie jest łatwa. – Trzeba œciœle przestrzegać zarówno okreœlonych procedur podczas biopsji, jak i warunków panujšcych w laboratorium, takich jak np. temperatura – zwraca uwagę prof. Augusto Pocobelli z włoskiego Banku Tkanek Oka S. Giovanni Addolorata, prekursor w zakresie hodowli tkanek macierzystych ršbka rogówki.

– Przy tej procedurze możemy leczyć oparzenia, nawet jeœli dotknięte nim jest jedno i drugie oko. Wystarczy, że będziemy mieć fragment zdrowego ršbka rogówki. Przy starej procedurze mogliœmy leczyć tylko poparzenia jednego – dodaje prof. dr med. Elisabeth M. Messmer z Uniwersytetu im. Ludwika Maksymiliana w Monachium.

Zaletš tej procedury jest też to, że nie wymaga stosowania leków i immunosupresji do końca życia. – Po przeniesieniu tkanek do oka bardzo starannie je zaklejamy, by nabłonek szczelnie przylgnšł do oka. Oko zakraplamy dopiero po kilku dobach – mówi doc. dr hab. n. med. Dobrowolski.

Do tej pory tš metodš przeszczepiono tkankę u szeœciu pacjentów w Polsce. Kolejne 12 osób zostało zakwalifikowane do zabiegu. Okuliœci szacujš, że rocznie do zabiegu z wykorzystaniem komórek macierzystych ršbka rogówki kwalifikowałoby się około 100 osób.

Problemem sš jednak pienišdze. Na razie taki zabieg jest refundowany tylko w Belgii, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. – W Polsce pacjenci nie mogš jeszcze na to liczyć. Ale do Ministerstwa Zdrowia trafił już wniosek o objęcie tej procedury refundacjš – podsumowuje prof. Wylęgała.

Publikacja powstała w ramach kampanii „Cud widzenia – ratujšc wzrok", przy współpracy z firmš Chiesi.