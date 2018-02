Cudzoziemcy w Polsce: Bez wizy i na lewych papierach

Straż Graniczna zatrzymuje coraz więcej cudzoziemców nielegalnie przebywajšcych w Polsce.

Jedni wcišż traktujš Polskę jak przystanek w drodze na Zachód, inni zatrzymujš się u nas na dłużej. Problem w tym, że pokaŸne grono nie posiada ważnych dokumentów. Ponad 22,5 tys. cudzoziemców przebywajšcych w Polsce nielegalnie ujawnili w ubiegłym roku pogranicznicy. To wzrost o przeszło jednš pištš w stosunku do 2016 r. – wynika z danych Komendy Głównej Straży Granicznej, które poznała „Rzeczpospolita".

– To efekt naszych nasilonych kontroli dotyczšcych legalnoœci pobytu, ale po częœci i tego, że nasz kraj odwiedza coraz więcej cudzoziemców – mówi Agnieszka Golias, rzeczniczka Komendy Głównej SG.

Jeszcze w 2016 r. liczba obcokrajowców przebywajšcych nielegalnie przyłapanych na tym przez Straż Granicznš sięgała 18,5 tys. W ubiegłym – o ponad 4 tys. więcej. Z tego blisko jednš czwartš zatrzymano w głębi kraju, a pozostałych na granicach – głównie wschodniej – i w jej pobliżu.

Najwięcej cudzoziemców bez ważnych dokumentów wpadło na przejœciach z Ukrainš (ok. 13 tys.), co naturalne, bo tu panuje natężony ruch. Jednak ujawniono ich więcej także np. na granicy z Białorusiš (2 tys., to wzrost o 800). Łšcznie na zewnętrznej granicy UE liczba takich obcokrajowców sięgała 16,5 tys. (2,5 tys. więcej niż w 2016 r.).

Wœród nielegalnie przebywajšcych w Polsce najwięcej jest Ukraińców, kolejni to Rosjanie, Białorusini, obywatele Mołdawii i Chin. Np. przyłapanych bez ważnych dokumentów Syryjczyków było tylko 11 (o pięciu mniej niż w 2016 r.). Za to dwukrotnie wzrosło grono Hindusów (do 258).

Kim sš przyłapani na nielegalnym pobycie? – Najczęœciej to osoby z nieważnymi wizami. Ale także majšcy np. fałszywe lub cudze paszporty, dowody osobiste lub bez żadnych dokumentów – mówi Golias.

– Na naszym odcinku granicy sš to zazwyczaj Białorusini majšcy przeterminowane wizy – ocenia Katarzyna Zdanowicz, rzeczniczka Podlaskiego Oddziału SG.

Na przykład zatrzymany niedawno Algierczyk (wpadł podczas awantury domowej) miał belgijski dowód osobisty ze swoim zdjęciem i cudzymi danymi. Wyznał, że kupił go we Francji za 5 euro.

Częœć nielegalnie przebywajšcych wpada przy kontroli zatrudnienia. Sprawdzajšc jednš agencję pracy tymczasowej na Dolnym Œlšsku, SG wykryła, że 65 ze 100 pracujšcych tam Ukraińców zatrudniono bez zezwolenia, a częœć bez dokumentów pozwalajšcych na legalny pobyt. Takie osoby sš wydalane.

Cudzoziemcy coraz częœciej traktujš nasz kraj jako docelowy, ale dla częœci Polska wcišż jest krajem tranzytowym do państw Europy Zachodniej. Nielegalnš podróż zapewniajš im zorganizowane szajki.

– Czynnikiem zwiększajšcym ruchy migracyjne sš grupy przestępcze, dla których nielegalna migracja stała się jednym ze stałych Ÿródeł dochodu – przyznaje Agnieszka Golias. – Takie gangi organizujš transport na wszystkich etapach podróży, schronienie w państwach tranzytowych, zapewniajš też lewe papiery. Nieliczni migranci podejmujš próbę indywidualnego i samodzielnego dotarcia do kraju docelowego – dodaje.

W 2017 r. SG zarzut organizowania nielegalnej migracji przedstawiła 214 osobom (to o 60 więcej niż w 2016 r.), a 58 z nich trudniło się przemytem ludzi w ramach zorganizowanych grup przestępczych. Połowa osób z zarzutami za przemyt ludzi to Polacy, reszta to grupy polsko-ukraińskie, choć procederem zajmujš się też Rosjanie, Wietnamczycy, Turcy czy Gruzini.

W 2017 r. pogranicznicy rozbili polsko-czeczeński gang, który przemycał Wietnamczyków trasš nadbałtyckš. – Rozpracowany kanał przerzutowy obsługiwany był przez czeczeński gang, operujšcy na terytorium Rosji, Białorusi, Litwy, Łotwy i Polski – mówi Agnieszka Golias.

Inna polsko-rosyjska grupa przerzucała m.in. do Niemiec Wietnamczyków, Tadżyków i Czeczenów. Chętni składali wniosek o ochronę międzynarodowš, po czym byli przewożeni przez zachodniš granicę samochodami z wypożyczalni w Warszawie. Kolejna rozbita grupa przemytników zlecała taksówkarzom przewóz obcokrajowców ze wschodniej granicy do Warszawy lub dalej na zachód Europy. – Każdy z przemyconych płacił organizatorom ok. 2 tys. euro, połowa trafiała do taksówkarzy. – Grupa przerzuciła w ten sposób ok. 200 obcokrajowców – mówi Agnieszka Golias.

