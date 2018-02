Hejter przeprosił wójta 

Mieszkaniec gminy Lanckorona w Małopolsce groził w internecie, że zabije wójta i jego rodzinę. Samorzšdowiec zgodził się na wycofanie oskarżenie, jeœli hejter go publicznie przeprosi. I tak się stało.

- W rozmowie z prawnikiem stwierdziliœmy, że można te przeprosiny ujawnić też w internecie, czyli w tym samym miejscu, gdzie pojawiły się obraŸliwe wpisy – tłumaczy Tadeusz Łopata, wójt Lanckorony.

Poniżej dalsza częœć artykułu

ObraŸliwe wpisy dotyczšce wójta pojawiły się na Facebooku w 2016 roku. - To ten „skur... mšci w naszej gminie. Sorki, za przekleństwa, ale już nie mogę – pisał autor z fałszywego jak się póŸniej okazało profilu Marzeny Ogarek.

Dalej było tylko gorzej. Autor pisał wprost: -„ Jeœli będzie inaczej podejmę nawet zabicie jego rodziny, i nie tylko polecš głowy wœród przeciwników, nie będę wybierała w œrodkach, zajęłam się pracš, bardzo niebezpiecznš, wykorzystam umiejętnoœci przeciwko skur....., to nie pogróżki to upomnienie , na razie, dla sprawy mogę zostać zabita, ale byłam szkolona aby likwidować więc œmierć to zwykła rzecz dla mnie i moich ludzi" – można było przeczytać na Facebooku.

Dodał, że „nowe lata, nowa era, więc œmierć to przyzwyczajenie, ogarnijcie temat zanim będzie za póŸno, bo polecš głowy, uchyl się albo na poczštek twoi bliscy umrš".

Wójt, który już wczeœniej dostawał groŸby karalne w sieci powiadomił policję. Jednak w kwietniu 2017 roku Prokuratura Rejonowa w Wadowicach umorzyła œledztwo ze względu na to, że jest za mało było danych potwierdzajšcych dostatecznie podejrzenie popełnienia przestępstwa, a groŸba musi być realna i wzbudzić uzasadnionš obawę, że może byœ spełniona.

Wójt Łopata zaskarżył decyzję prokuratury. - Może i groŸba nie jest realna, ale gdy uchodzi na sucho, to może dawać pole do popisu naœladowcom – tłumaczył samorzšdowiec.

Prokuratura ponownie wszczęła œledztwo. Tym razem udało namierzyć się autora gróŸb. Okazał się nim mieszkaniec gminy Lanckorona.

Jak donosi „Gazeta Krakowska" mężczyzna przyznał się do winy. Jednak nie stanšł przed sšdem.

Wójt postanowił ukarać go inaczej. Samorzšdowiec zażšdał publicznych przeprosin. Do urzędu gminy dotarł mail od hejtera, który teraz został upubliczniony na profilu gminy na Facebooku.

- Chciałem przeprosić pana wójta Tadeusza Łopatę i jego rodzinę za moje zachowanie na profilu społecznoœciowym – napisał hejter.

W swoim mailu przyznał, że to on stworzył fałszywe konto Marzeny Ogarek, z którego kierował wyzwiska i obelgi pod adresem wójta. - Bardzo mi wstyd. Proszę o udostępnienie moich przeprosin publicznie – dodał.

Wójt czuje się usatysfakcjonowany. Uważa, że ta historia powinna być przestrogš dla internetowych przeœladowców.