Zdrada coraz powszechniejsza

Podwójne życie prowadzi co dziesiąty Polak będący w stałym związku. Dodatkowo co trzeci twierdzi, że nie ma nic przeciwko „okazjonalnemu" skokowi w bok – to wnioski płynące z najnowszego badania prof. Zbigniewa Izdebskiego „Seksualność Polaków 2017".

– Zdrada to w dzisiejszych czasach coraz powszechniejsze zjawisko – komentuje prof. Mariusz Jędrzejko, ekspert badający m.in. zachowania ryzykowne.

Na potwierdzenie przytacza też swoje badania. Wynika z nich, że w 2016 r. partnera zdradziło aż 32 proc. ankietowanych. Pięć lat temu zdradzających było o niemal 10 pkt proc. mniej. – W ostatnim roku przybyło zwłaszcza osób zdradzających tuż po ślubie. Zdarza się, że już trzy miesiące po złożeniu przysięgi małżonkowie szukają przygód – dodaje ekspert.

Do zdrad najczęściej dochodzi po alkoholu. Aż 26 proc. badanych Polaków dopuściło się jej po spożyciu dużej ilości. Nieco mniej, bo 24 proc., zdradziło w czasie samotnego wyjazdu urlopowego.

Badania prof. Izdebskiego pokazują także, że większość romansów nawiązuje się w pracy. Aż 17 proc. ankietowanych przyznało się do skoku w bok podczas podróży służbowej, 15 proc. w biurze lub zakładzie pracy, 11 proc. w czasie wyjazdów integracyjnych, a 10 proc. podczas dłuższego wyjazdu związanego z pracą lub zarobkowania za granicą.

– Dziś zdradza się bardzo łatwo. Nie dość, że bez problemu można znaleźć partnera do seksu przez internet, to w dodatku nie brakuje hoteli, w których można się spotkać. Brak problemów logistycznych zwiększa też łatwość podejmowania decyzji o zdradzie – zwraca uwagę prof. Zbigniew Nęcki, psycholog społeczny.

Ale choć zdradza się dziś częściej, aprobata dla tego typu zachowań nie zwiększyła się – 68 proc. badanych uważa, że będąc w stałym związku, nie należy uprawiać seksu z innymi osobami. Dlatego też 71 proc. zdradzających ukrywa przed partnerami swoje przygody. Tylko co piąty powiedział im o swojej nielojalności.

– Zdrada dla obu stron jest jedną z najbardziej stresujących sytuacji. Zdradzeni tracą grunt pod nogami, a zdradzający mają poczucie, że wyrządzili bliskiej osobie ogromną krzywdę – mówi Nęcki.

Dlatego też skutki zdrady są przeważnie negatywne. Jedynie 20 proc. ankietowanych twierdzi, że po zdradzie ich związek się wzmocnił. Z kolei w 35 proc. przypadków w wyniku zdrady związek się rozpadł, a co czwarty ankietowany twierdził, że co prawda są dalej razem, ale relacje między nimi się pogorszyły. – Zdrada ma więcej minusów niż plusów. Tyle że ludzie uświadamiają to sobie dopiero po fakcie – podsumowuje Nęcki.

—Joanna Ćwiek