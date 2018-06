"Rzeczpospolita" Gdynia seniorom, seniorzy Gdyni

Jak zachęcić starszych ludzi do współodpowiedzialności za miasto?

Władze Gdyni zachęcają seniorów do aktywnego udziału w życiu społecznym. Chcą ich włączać do działań na rzecz poprawy przestrzeni miejskiej, dostępu do informacji czy aktywności na rzecz innych.

To nadmorskie miasto starzeje się w szybkim tempie. Dane GUS pokazują, że na ponad 247 tys. mieszkańców jest już ponad 60 tys. seniorów. – Struktura demograficzna miast zmienia się w ostatnich latach diametralnie. Średnia wieku w miastach szybko rośnie – podkreśla Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Starzenie się społeczeństwa to problem, z którym zmagają się wszystkie unijne kraje. Jednak Polska na ich tle odstaje w poziomie zatrudnienia seniorów i zaangażowania ich w inicjatywy obywatelskie. Zaledwie 10 proc. osób w jesieni życia poświęca swój czas na wolontariat.

Władze Gdyni postanowiły to zmienić. – Rosnąca liczba osób starszych wymusza na samorządach działania na ich rzecz – zauważa Marek Szymański, kierownik Centrum Wsparcia Seniorów i koordynator Gdyńskiego Dialogu Międzypokoleniowego. – Warto uświadamiać młodsze pokolenia, że starość jest stanem, który czeka nas wszystkich. Wzajemne zrozumienie i poznanie siebie pozwala także na wydobycie ukrytego potencjału relacji międzypokoleniowych – dodaje.

Gdyńskie działania na rzecz seniorów prowadzone są od 2004 r. To w Gdyni powstało pierwsze w kraju ciało reprezentujące najstarszych mieszkańców – Gdyńska Rada Seniorów, a także pierwsza jednostka gminna zajmująca się wyłącznie ich aktywizacją – Centrum Aktywności Seniora. Od wielu lat działa też uniwersytet trzeciego wieku, prężnie rozwija się sieć klubów seniora.

Miasto przywiązuje dużą wagę również do rozwoju nowych form wsparcia osób starszych i podwyższania jakości opieki. W ubiegłym roku zorganizowano konsultacje społeczne, których celem było przygotowanie założeń nowej odsłony lokalnej polityki międzypokoleniowej. Władzom zależało na włączeniu jak najszerszego grona mieszkańców do współodpowiedzialności za miasto.

– Zachęcamy do partycypacji i słuchamy głosu kolejnych pokoleń, by mieć pewność, że rozwiązania już wprowadzone są skuteczne, a te wprowadzane są potrzebne – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Do udziału w dialogu zaproszeni zostali gdynianie w każdym wieku. – Spotkania mają pomóc wypracować takie kierunki działań samorządu, które możliwie maksymalnie odpowiadać będą na potrzeby mieszkańców – tłumaczy Katarzyna Stec, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Dodaje, że poruszane kwestie dotyczą różnych obszarów życia w mieście, od transportu i udziału w życiu społecznym po dostępność i atrakcyjność przestrzeni publicznych. – Miasto projektuje usługi, uwzględniając specyfikę i różnorodność demograficzną mieszkańców w taki sposób, aby zapewnić warunki do dobrego życia, bez względu na wiek czy inne ograniczenia – mówi dyrektor Stec.

W wyniku dialogu z seniorami i ich rodzinami wypracowany został gdyński standard usług opiekuńczych, a dla zwiększenia bezpieczeństwa osób mieszkających samotnie – wzbogacono je o teleopiekę.

Obok placówek opieki dziennej miasto rozwija kameralne formy wsparcia – świetlice opiekuńcze dla seniorów. – Rozwijamy również ofertę czasowego wsparcia całodobowego – budowany jest kolejny ośrodek, w którym dostępna będzie opieka wytchnieniowa oraz niezbędne wsparcie dla seniorów bezpośrednio po hospitalizacji – mówi prezydent Guć.

Także w codziennej pracy z seniorami miasto wdraża nowe metody pracy, by jak najdłużej mieszkańcy w jesieni życia byli w stanie zachować sprawność i fizyczną, i umysłową. – To z zaangażowaniem gdyńskiej kadry opiekuńczo-terapeutycznej powstały materiały edukacyjne umożliwiające wykorzystanie technik treningu pamięci oraz terapii reminiscencyjnej podczas zajęć dla seniorów, a z udziałem gdyńskich ekspertów i seniorów powstało multimedialne urządzenie wzmacniające procesy pamięciowe MEMO – opowiada prezydent Guć.

Zwieńczeniem dialogu będzie gdyński pakt na rzecz międzypokoleniowego miasta. – Dokument ten, przyjęty zarówno przez mieszkańców, jak i samorządowców, będzie zawierał m.in. wspólne wartości przyświecające myśleniu o międzypokoleniowym mieście, postulaty wiążące decydentów oraz wszystkie grupy zaangażowane w proces, a także deklaracje współdziałania i wzajemnego włączenia się we wdrożenie paktu – mówi Michał Guć.

Działania Gdyni zostały docenione. Miasto uzyskało miano miasta przyjaznego starzeniu będące wyrazem uznania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). – Ten tytuł jest zwieńczeniem kilkunastu lat realizowania polityki senioralnej. Docenione zostały nie tylko działania, adresowane do najstarszych gdynian, ale także fakt włączenia ich do wspólnego planowania i pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Z doświadczeń Gdyni chcą korzystać inne miasta. W październiku 2017 r. podpisane zostało porozumienie – deklaracja współpracy w obszarze polityki senioralnej. Sygnatariuszami porozumienia, obok Poznania i Gdyni, byli przedstawiciele Warszawy, Krakowa, Gdańska, Szczecina, Bydgoszczy, Torunia, Lublina i Łodzi. – Dzięki porozumieniu łatwiejsza będzie wymiana doświadczeń, a dobre praktyki będą mogły być jeszcze skuteczniej propagowane w całym kraju – podsumowuje prezydent Guć.