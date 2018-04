W szkole w Parkland obowiązkowe przezroczyste plecaki

Jak informuje CNN, przezroczyste plecaki to wymóg szkoły w Parkland na Florydzie. Decyzja jest jednym ze œrodków bezpieczeństwa wprowadzonych po strzelaninie, która miała miejsce w lutym. W tragedii zginęło 17 osób.

Uczniowie majš dostać plecaki za darmo.

Choć pomysł ma na celu zwiększyć w szkole bezpieczeństwo, nie został dobrze przyjęty przez uczniów. W ich opinii, obowišzek noszenia przezroczystych plecaków narusza ich prywatnoœć i odcišga od prawdziwych problemów, takich jak kwestia ograniczenia dostępu do broni w USA.

W internecie pojawiło się wiele zdjęć i wpisów krytykujšcych pomysł. „Zaczynamy ostatni kwartał z naruszeniem prywatnoœci!”, „Ten plecak jest prawdopodobnie wart więcej niż moje życie”, „Te plecaki nas nie chroniš. Nie jesteœmy bardziej bezpieczni niż przedtem. Teraz jest to bardziej skomplikowane” - to tylko niektóre z wpisów, które można znaleŸć w mediach społecznoœciowych.

Innymi wprowadzonymi œrodkami bezpieczeństwa sš między innymi większa kontrola policji na terenie szkoły, obowišzkowe identyfikatorach dla uczniów oraz wprowadzeniu w szkole wykrywaczy metali.

Do strzelaniny w liceum w Parkland na Florydzie doszło w lutym. 19-letni Nicolas Cruz zabił wówczas 17 osób.

Starting off the last quarter of senior year right, with a good ol’ violation of privacy! pic.twitter.com/Glf9C14dsq