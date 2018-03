Mieszkańcy Ghany obawiają się współpracy wojskowej z USA

Mieszkańcy Ghany obawiajš się współpracy wojskowej z USA AFP

Tysišce osób brało udział w ulicznych protestach organizowanych pod hasłem "Ghana First" ("Najpierw Ghana", nawišzanie do sloganu wyborczego Donalda Trumpa - "America First"). Uczestnicy protestów obawiajš się pogłębianiu współpracy wojskowej między Ghanš a USA.

