Kaja Godek ujawnia zarobki w WZM

"Gdybym nie pracowała, obcišżałabym podatników kwotš 2000 zł miesięcznie. Podejmujšc pracę dostaję o 1400 zł więcej niż nie pracujšc" - pisze na portalu społecznoœciowym Kaja Godek.

Informację o zatrudnieniu Kai Godek w spółce Skarbu Państwa opublikowała kilka dni temu "Gazeta Wyborcza". Wœród internautów pojawiły się pytania o kwalifikacje zawodowe szefowej projektu "Zatrzymać aborcję".

Godek została zatrudniona w Radzie Nadzorczej Warszawskich Zakładów Mechanicznych PZL-WZM od grudnia 2015 roku. Jej Fundacja Życie i Rodzina zarejestrowana została w styczniu 2016 roku.

"Kawa na ławę. Pracuję w radzie nadzorczej Wuzetem, co jest informacjš powszechnie dostępnš, od XII 2015 r. Zarabiam 3416 zł/mc. Pracujšc rezygnuję z zasiłku dla niepracujšcych rodziców wychowujšcych chore dziecko 1500 zł i 500 Plus na 1. dziecko" - napisała Godek.

"Gdybym nie pracowała, obcišżałabym podatników kwotš 2000 zł miesięcznie. Podejmujšc pracę dostaję o 1400 zł więcej niż nie pracujšc. Chyba w Polsce lepiej brać zasiłki, nie pracować i mieć œwięty spokój" - napisała w następnym tweetcie.

We wpisie na Facebooku z kolei Godek publikuje treœć oœwiadczenia wysłanego dziœ mediom.

"Moje stanowisko pracy jest jawne. Żeby sprawdzić, gdzie pracuję, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę „krs kaja godek”" - pisze.

Jest przekonana, że "ataki na niš" to próba uciszenia jej i innych walczšcych o zakaz aborcji, oraz "klarowny komunikat: zobaczcie, co was spotka, jeœli będziecie bronić życia nienarodzonych!".

Godek twierdzi, że jej działalnoœć w Fundacji Życie i Rodzina jest nie na rękę wrogom życia. Ale dziękuje za ataki, które na niš spadajš, bo upewniajš jš, że jest na właœciwej drodze.

"Dziękuję także za to, że po raz kolejny zobaczyłam, jak wiele jest w Polsce ludzi, którzy widzšc perfidny hejt i hipokryzję wpływowych œrodowisk proaborcyjnych niezachwianie wspierajš naszš walkę o życie niepełnosprawnych i chorych dzieci" - pisze Godek. "Atak skierowany na nas i sprawę, o którš walczymy, okazuje się daremny, bo trwamy przy wyznawanych zasadach i wartoœciach. Dlatego już tak niewiele dzieli nas od zakazu zabijania dzieci, których jedynš „winš” jest podejrzenie o chorobę" - kończy.