USA: Szóstoklasista napisał testament po strzelaninie na Florydzie

Javon Davies, szóstoklasista z Birmingham w Alabamie, po strzelaninie w szkole na Florydzie, w której zginęło 17 uczniów, napisał testament, w którym zapisuje posiadane przez siebie przedmioty swojemu najlepszemu przyjacielowi - pisze amerykański "Newsweek".

"Playstation 4 i kontrolery do gry, plus gry, mojego kota, mój telewizor, mój Xbox i akcesoria do niego" - te przedmioty Davies przepisał swojemu najlepszemu przyjacielowi, Cameronowi.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Podobny testament sporzšdził też przyjaciel Daviesa.

Lokalna telewizja cytuje chłopca, który przyznaje, że zdecydował się spisać testament po strzelaninie, do jakiej doszło w liceum w Parkland, na Florydzie.

- Zrobiliœmy to (spisaliœmy testamenty - red.) na wypadek, gdyby coœ nam się stało, ponieważ niektóre dzieci ginš w strzelaninach lub w innych okolicznoœciach - powiedział Davies.

- Nie mogłam w to uwierzyć. Moje dziecko jest w szóstej klasie. Nie powinien o tym myœleć - powiedziała matka chłopca, Mariama Davies.

Kobieta mówi, że wzruszyła się do łez, gdy w dalszej częœci testamentu syna przeczytała, że chłopiec "bardzo ich kocha za wszystko co od nich otrzymał".

Chłopak deklaruje jednak, że nie ma zamiaru żyć w strachu. - Wiem, że będzie ok, ponieważ mój los jest w rękach Boga - powiedział.